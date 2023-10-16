Tırmanma Heyecanı Melikgazi'de Yaşandı

5 ayrı kategoride 28 sporcunun katılımına sahne olan ve 5,50 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Atış Motorsport adına yarışan İzmirli kadın sporcu Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, ikinciliği Ülkü Motorsport’tan İlker Aktaş ve üçüncülüğü de Özgür Şenyüz kazandı. Kategori 2’de Atış Motorsport adına yarışan Tuncer Sancaklı zafere ulaşırken, Burak Navruz ikinciliği ve Ülkü Motorsport takımından Şevket Çınar da üçüncülüğü kazanan isimler oldular.

Atış Motorsport sporcusu Burak Başlık hem Kategori 3 birinciliğini, hem de 2:59,44 ile ‘en hızlı çıkış’ ödülünü kazanırken, GP Garage My Team’den Eda Soylu ikinci ve Atış Motorsport’tan Murat Soyçopur da üçüncü olarak podyuma çıkan isimler oldular. Kategori 4’de GP Garage My Team’den Sinan Soylu ilk sırayı elde ederken, ikinciliği Ülkü Motorsport’tan Ayhan Germirli kazandı. Kategori 5’te Ülkü Motorsport’tan Bahadır Sevinç en hızlı isim olurken, Burak Söğüt ikinciliği ve Ertekin Tekneci de üçüncülüğü elde ettiler.

Yarışın takımlar birincisi Atış Motorsport olurken, Kategori 1 Kadınlar klasmanında Sevcan Sağıroğlu birinciliği, Çiğdem Tümerkan ikinciliği ve Kategori 3’te ise Eda Soylu birinciliği, Ülkü Soylu da ikinciliği elde ettiler.