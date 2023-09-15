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Red Bull Bike Your Side Heyecanı Yarın Başlıyor

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Red Bull Bike Your Side Heyecanı Yarın Başlıyor
Red Bull’un farklı konseptiyle dikkat çeken BMX yarışı Red Bull Bike Your Side, BMX tutkunlarını boğaz ortasında birbirine meydan okumaya davet ediyor. Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasına konumlanan bir feribotta düzenlenecek olan Red Bull Bike Your Side, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek.

Red Bull’un farklı konseptiyle dikkat çeken BMX yarışı Red Bull Bike Your Side, BMX tutkunlarını boğaz ortasında birbirine meydan okumaya davet ediyor. Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasına konumlanan bir feribotta düzenlenecek olan Red Bull Bike Your Side, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek.

Red Bull Bike Your Side’da kazanan takım Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, Türkiye’de BMX sporunun önde gelen isimlerinden Ediz Tenşi, BMX sporcusu Ahmet Samet Erdem’den oluşan 3 kişilik bir jüri tarafından belirlenecek.

BMX’çilerin Kıyasıya Mücadelesi

Red Bull Bike Your Side’da altı kişiden oluşan Avrupa ve Asya takımları karşı karşıya gelecek. Toplamda 12 sporcu 30 dakika ayrılmış olan 5 engelde mücadele edecek. Takımların birbirine meydan okuyacağı yarışta engellerde başarıya ulaşan takım günün kazananı olacak. Etkinlikte, takım yarışının yanı sıra günün MVP’si de seçilecek.

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