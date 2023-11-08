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Offroad Heyecanı Akçaabat'ta Yaşanacak

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Offroad Heyecanı Akçaabat'ta Yaşanacak
PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 5. ayağı 10-11-12 Kasım tarihlerinde Trabzon Akçaabat’ta yapılacak.

Trabzon Offroad Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ve PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 19 Araç ve 38 sporcu mücadele edecek.

10 Kasım saat 11:00’da Akçaabat Belediyesi önünden start seremonisi ile başlayacak organizasyonun ilk günü, 11 Kasım saat 10.30'da Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Acıssu Balıklı mevkiinde mukavemet etabı ile başlayacak. 12 Kasım Pazar günü aynı bölgede oluşturulan seyirci etabı ile devam edecek olan yarış 12 Kasım Saat 19.00’da Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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