Motor Sporlarında Türkiye İçin Başarı Haftası

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarında bu hafta sonu piste çıkan Red Bull sporcuları önemli başarılara imza attı. Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası’nda, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası’nda, Deniz Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası’nda, Ayhancan Güven de DTM’de ülkemizi başarıyla temsil etti.

Ayrıca Türk motor sporları tarihine geçecek anlaşmayla Deniz Öncü’nün gelecek yıldan itibaren Moto2 Dünya Şampiyonası’nda mücadele edeceği açıklandı.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarında final etapları yaklaşıyor. Sona yaklaşırken Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Ayhancan Güven, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de performanslarını git gide artırıyor.

Toprak Fransa’da İki Zafer Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dokuzuncu durağı olan Fransa’da hafta sonunda iki yarışta zafere ulaştı. Cumartesi koşulan ilk yarışı kazanan Toprak, pazar günü de superpole yarışından galibiyetle ayrıldı. Hafta sonunun son yarışında ise ikinci olan Razgatlıoğlu, genel klasmanda şampiyona lideri Alvaro Bautista’nın 57 puan ardından ikinci sırada yer alıyor. Şampiyona’da sezonun bitmesine ise 3 yarış kalırken bir sonraki yarış 22-24 Eylül tarihlerinde Katalunya, İspanya’da koşulacak.

Deniz Öncü Moto2’de Yarışacak

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu hafta sonu koşulan 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 12. ayağı İtalya Grand Prix’sini üçüncü sırada tamamladı. Öncü bu başarıyla birlikte Moto3 Dünya Şampiyonası’nda genel klasmanda puanını 144’e çıkardı ve şampiyona lideri Daniel Holgado ile arasındaki puan farkını 17’ye kadar indirdi. Şampiyona’da sezon sekiz yarış sonra tamamlanacak. Öncü bir sonraki yarışına 22-24 Eylül tarihlerinde Hindistan’da çıkacak.

Bununla birlikte İtalya GP’nin ardından Deniz Öncü’nün, 2024 yılında Moto2 Dünya Şampiyonası’nda yarışacağı açıklandı. Türk motor sporları tarihinin en önemli anlaşmalarından biri olarak görülen bu transferle birlikte Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele edecek.

Ayhancan Tarihe Geçti

Dünyanın en prestijli otomobil yarışlarından biri olan ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de mücadele ettiği Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun altıncı etabı Almanya, Sachsenring’de koşuldu. Hafta sonunun ilk yarışında Ayhancan Güven, üçüncü olarak tarihi bir başarıya imza attı ve kariyerinin ilk DTM podyumunu elde etti. Şampiyona’da sezonun bir sonraki etabı 22-24 Eylül’de Avusturya’da Red Bull Ring’de yapılacak.

Can Öncü Geri Göndü, Bahattin Sofuoğlu Genel Sıralama ilk 5’in İçinde

Dünya Supersport Şampiyonası’nda ise Red Bull sporcuları Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de bu hafta sonu İtalya’da piste çıktı. Can Öncü uzun süreli sakatlığının ardından pistlere güçlü bir şekilde dönerken Bahattin Sofuoğlu da genel sıralamada beşinci sıradaki yerini korudu. Şampiyona’da bir sonraki etap 22-24 Eylül tarihlerinde Katalunya, İspanya’da koşulacak.