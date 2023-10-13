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MotoGP'de heyecan Endonezya'da sürecek

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MotoGP'de heyecan Endonezya'da sürecek
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 15. yarışıyla devam edecek.

Batı Nusa Tenggara eyaletindeki Mandalika tatil bölgesinde bulunan 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 05.50'de, 13 turluk sprint yarışı da TSİ 10.00'da başlayacak.

27 turluk Endonezya Grand Prix'sinin startı ise 15 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da verilecek.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Endonezya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 319 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 316

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 265

4. Brad Binder (Güney Afrika): 201

5. Aleix Espargaro (İspanya): 171

Kaynak:Haber Kaynağı

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