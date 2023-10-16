Karting 6. Ayakta Nefes Kesen Çekişme

ICRYPEX ana sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşen organizasyonda, Cumartesi tüm kategorilerde ilk yarışların ardından Pazar günü ikişer yarış koşuldu.

6-9 yaş sporcuların katılımına açık micro kategoride Selim Köse birinci, Nihat Karadeniz ikinci, Olgun Yücel üçüncü olurken, 7-12 yaş arası mini kategoride Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Cem Karakömür ise üçüncülüğü elde etti. 12-15 yaş arası junior kategoride ilk 3 sıra Yağız Topal, Hakkı Dorum, Leyla Sulyak şeklinde oluşurken, 14 yaş üzeri senior kategoride de Gün Taşdelen birinci, Sena Savaşer ikinci, Ateş Birinci üçüncü oldu. 30 yaş üzeri master kategori ilk 3 sırasında ise Muratcan Eğilmez, İlyas Vurgeç ve Murathan Gür yer aldı. Kadınlar junior kategorisinde de birinci Leyla Sulyak olurken, senior kadınlarda Sena Savaşer birinciliği, Zeynep Çukurova ikinciliği, Sudenur Yurdagül de üçüncülüğü elde etti. Dynamic Racing Team’in takımlar birinciliğini kazandığı organizasyon, yarış sonunda düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

2023 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, 25-26 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından düzenlenecek 7. ayak yarışları ile son bulacak.