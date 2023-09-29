Kadın Motosiklet Sürücülerini Destekleyen Yamaha, Türkiye Pist Şampiyonası'nda Yeniden Sahne Alıyor

Yamaha Motor Türkiye, yollarda daha fazla kadın motosiklet sürücüsünün var olmasını teşvik eden sosyal girişimleriyle bilinir. 2023 yılında da bu geleneği bozmayarak, Türkiye Pist Şampiyonası'ndaki kadın yarışçıları desteklemeye devam edecek.

R25 Kadınlar Kupası'nda Yeni Şampiyonlar Yolda

Yamaha Motor Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleşen ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği R25 Kadınlar Kupası, bu sene de heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapacak. Bu prestijli yarışın üçüncü yılında, yeni şampiyonları görmek için heyecan dorukta.

Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de Başlıyor

Motor sporlarının kalbinde adrenalin, hız ve heyecan birleşiyor. Türkiye Pist Şampiyonası, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde İzmir Park Yarış Pisti'nde motor sporu tutkunlarını bekliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılar, pistte kıyasıya bir rekabete girecek.

Yarış Kategorileri Neler?

Yarışçılar, Yamaha R25 Kadınlar Kupası'na ek olarak; 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500 ve 125 SP sınıflarında yarışacaklar. Süpermoto kategorisindeyse 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN sınıflarında heyecan fırtınası esecek.

Yarış Programı

30 Eylül Cumartesi, yarışçılar için serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı gün olacak. 1 Ekim Pazar günü ise İzmir Park'ta, tüm yetenekli pilotların göz kamaştırıcı performanslarına tanıklık edeceğiz.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Yamaha Kupası'nın Türkiye'nin yetenekli kadın yarışçıları için eşsiz bir fırsat sunduğunun altını çizdi. Genç yeteneklerin spora olan ilgisi takdire şayan. Yamaha Kupası sayesinde birçok yeni yetenekli genç kadın, motor sporlarına katılıyor. Federasyon Başkanı, "Yamaha gibi değerli markalarımızdan genç yeteneklerimizi uluslararası arenada görmek için daha fazla destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.