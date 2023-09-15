Hafta sonu aynı anda iki yarış birden

Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul Çatalca'da, KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası ise Antalya Kepez'de yapılacak.

Motokros Şampiyonası Çatalca'da

Türkiye Motokros Şampiyonası 16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul ilinin Çatalca ilçesinde düzenlenecek.

Teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı yarışlar, Yeditepe Motokros Parkuru'nda Çatalca Belediyesi'nin destekleriyle organize edilecek. Şampiyonada, sporcular ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

Türkiye'nin tanınmış birçok motokrosçusunun yanı sıra yurtdışından da güçlü yarışçıların katılacağı şampiyonada, 10 farklı kategori; MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Kadınlar, Veteran, 50cc, 65cc ve 85 cc'de kupa mücadelesi verilecek.

Şampiyona, 16 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak.

Yarışçılar, 17 Eylül Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak.

Drag'ta Sezon Kepez'de Devam Ediyor

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde yarış severler için açtığı Kepez Drag Pisti’nde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)’nun 2023 yarış takviminde yer alan KIA Öztopaklar Türkiye Drag Şampiyonası’nın 2. Ayak Yarışı 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Geçtiğimiz günlerde Otodrag tutkunlarını Kepez’de buluşturan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2023 yarış takviminde yer alan KIA Öztopraklar Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 2. Ayak Yarışları, iki gün boyunca Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Kepez Drag Pisti’nde motosikletlerin 402 metre süren yarışı Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro200, Pro300 ve Kadınlar sınıfında düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışlar 16 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 17 Eylül Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti’nde düzenlenecek.