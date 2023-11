Ege Rallisi’nde Nefes Kesen Mücadele

ICRYPEX ana sponsorluğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize edilen ralliye, 54 otomobil ve 108 sporcu katıldı.

Ege bölgesinin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan rallide, ilk gün geçilen 2 özel etabın ardından, İzmir’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle kalan 3 özel etap iptal edildi. Pazar günü ise 5 özel etapta mücadele eden ekipler, İzmir Park Yarış Pisti’nde finiş podyumunda düzenlenen ödül töreni ile yarışı sonlandırdılar.

Uzun yıllar sonra Kemalpaşa ve çevresinde toprak zemine dönen Ege Rallisi, GP Garage My Team takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin zaferi ile sonuçlandı. Özdemir-Memişyazıcı aynı zamanda sınıf 2 birincisi olurken, yarışın genel klasman ikincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Burak Erdener oldu. Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda genç pilotlar birinciliği ve sınıf 3 birinciliğini de kazandı. GP Garage My Team adına yarışan Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibinin genel klasman üçüncüsü olarak finişe geldiği rallide, Master pilotlar birincisi de BC Vision Motorsport adına Emir Şahin ile yarışan Ogün Okat oldu.

Markalar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye, Takımlar birinciliğini ise GP Garage My Team kazanırken, Sınıf 4 ve iki çeker birincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Efehan Yazıcı-Sevi Akal, Sınıf N birincisi GP Garage My Team’den Menderes Okur-Onur Onur Aslan, Sınıf 5 birincisi Tuncer-Asena Sancaklı çifti oldular. Rallinin kadın pilotlar birincisi GP Garage My Team’den Burcu Çetinkaya olurken, kadın copilotlar birinciliğini, Efehan Yazıcı ile yarışan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Sevi Akal kazandı.

30 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık historic ralli klasmanı ve kategori 2 birinciliğini Parkur Racing’den Kerim Tar-Efe Ersoy kazanırken, ikinciliği de aynı takımdan Kemal Gamgam-Orkun Demir çifti elde etti. VW 1303 ile yarışan Mert Can Büyüksan-Melis Büyüksan kardeşler ise mekanik arıza ile yarışı tamamlayamadı.

Erkan Bodur anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında 2022 yılında TOSFED Yıldızını Arıyor projesini birincilikle tamamlayan Fatih Selim Göçer Ali Tuğrul Kaya ile genel klasman ve Kategori 3 birincisi olarak finişe gelirken, Tansel Karasu-Gürkal Menderes ikinci ve Kategori 2 birincisi, GMG Garage Racing’den Osman Ceylan-Batuhan Doğan da üçüncü olarak tamamladılar. Bu klasmanda Kategori 4 birinciliğini GMG Garage Racing takımından Özgür Yürük-Koray Akgün elde ederken, Kategori 1 birinciliğini de Çiğdem Tümerkan-Zeynep Tümerkan ekibi kazandı. Anne kız yarışan Tümerkan’lar, TOSFED Ralli Kupası klasmanında kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldular.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 09-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 6. yarış Kocaeli Büyükşehir Rallisi ile devam edecek.