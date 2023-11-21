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Eczacıbaşı 2. Lig Voleybol Takımı Deplasmanda Kazandı

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Eczacıbaşı 2. Lig Voleybol Takımı Deplasmanda Kazandı
Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 2. Lig’de mücadele eden Eczacıbaşı 2. Lig Voleybol Takımı deplasmanda kazanarak galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

19 Kasım Pazar günü Bizimkent Spor ile karşılaşan Eczacıbaşı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Lider Eczacıbaşı set vermeden kazanmaya devam ediyor. Son olarak Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde Bizimkent Spor ile mücadele eden turuncu beyazlılar 13-25, 16-25 ve 16-25’lik setlerle 3-0 kazanarak üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bu sezon karşılaştığı 8 maçta da rakiplerine set dahi vermeyen Eczacıbaşı namağlup unvanını da korudu.

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