Eczacıbaşı 2. Lig Voleybol Takımı Deplasmanda Kazandı

19 Kasım Pazar günü Bizimkent Spor ile karşılaşan Eczacıbaşı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Lider Eczacıbaşı set vermeden kazanmaya devam ediyor. Son olarak Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde Bizimkent Spor ile mücadele eden turuncu beyazlılar 13-25, 16-25 ve 16-25’lik setlerle 3-0 kazanarak üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bu sezon karşılaştığı 8 maçta da rakiplerine set dahi vermeyen Eczacıbaşı namağlup unvanını da korudu.