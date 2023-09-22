Drift Masters Avrupa Şampiyonası: Conor Shanahan'ın Tarihi Zaferi ve Detaylar

Drift Yarışlarına Avrupalı Damgası: Varşova'da Bir Efsane Doğuyor

Drift Masters Avrupa Şampiyonası, dünyanın en tanınmış drift yarışlarından biri olarak kabul edilir. Bu yılın organizasyonu Polonya'nın başkenti Varşova'da, Ulusal Stadyum'da gerçekleşti ve rekor bir izleyici sayısı ile tarihe damgasını vurdu. 53 bin kişinin canlı olarak izlediği bu çarpıcı etkinliğin şampiyonu, Red Bull'un genç yıldızı İrlandalı Conor Shanahan oldu.

50 Sürücü, 20 Ülke: Drift Masters'ın Uluslararası Cazibesi

Drift Masters Avrupa Şampiyonası, 20 farklı ülkeden gelen 50 dikkat çekici sürücünün katılımı ile gerçekleşti. Etkinlik Varşova Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen bir dizi müsabaka sonrası zirveye ulaştı. Final mücadelesine beşinci sıradan katılan ve 20 yaşındaki bir yetenek olan Conor Shanahan, katıldığı müsabakaları bir bir kazanarak Avrupa'nın en iyisi olmayı başardı.

Eleme Turları: Keski-Korpi, Sposób ve Diğerleri

Eleme turlarında Conor Shanahan, önce Finlandiyalı Mika Keski-Korpi'yi geçti ve ardından Polonyalı David Sposób ile kafa kafaya bir rekabet sergiledi. Yarı finale gelindiğinde, Portekizli Diogo Correi ve Polonyalı Pawel Korpulinski gibi zorlu rakiplerle mücadele etti. Genç Red Bull sürücüsü, zorlu yarışlarda rakiplerini bir bir yenerek finale yükselme hakkını kazandı.

Şampiyonluk Müsabakası: Shanahan ve Heinonen Arasındaki Elektrikli Rekabet

Final mücadelesinde Conor Shanahan, Finlandiyalı sürücü Lauri Heinonen ile tarihi bir yarışa çıktı. Elektrikli atmosferde gerçekleşen mücadelede Shanahan, Heinonen'i geçmeyi başardı ve Drift Masters Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.