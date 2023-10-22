Deniz Öncü Avustralya’da Zirvede

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 16. durağı olan Phillip Island, Avustralya’da zafere uzanan isim oldu. Sıralama turlarında yedinci sırayı alan Öncü, kuvvetli yağmur ve rüzgar altında koşulan yarışın startında beşinci sıraya yükseldi. Deniz, henüz 5. tura girilmeden rakiplerini geçerek ikinci sıraya kadar tırmandı.

Yarışın 15. turunda yağmur dolayısıyla motosikletinin kontrolünü kaybeden Deniz 4. sıraya kadar inse de 3 tur sonra tekrar ikinci sıradaki yerini almayı başardı. Yarış sonuna kadar lider Ayumu Sasaki ile çok yakın bir mücadele veren Deniz Öncü, yarışın son bölümünde geçişini yaparak Avustralya’da zirveye adını yazdırdı.

Bu sezon 3. Moto3 etap galibiyetini alan Deniz, şampiyonada puanını 180’e çıkardı. Deniz Öncü’nün şampiyona lideri Jaume Masia ile arasında 37 puan fark bulunuyor. Moto3 Dünya Şampiyonası’nda bir sonraki etap 27-29 Ekim tarihlerinde Tayland’da koşulacak.