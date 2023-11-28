Çebi Sezonu Zirvede Tamamladı

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ve son yarışı, 25-26 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlendi. 5 ayrı kategoride 62 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Milli karting sporcusu Ayşe Çebi de direksiyon başına geçti.

2023 sezonunda İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK Serisi olmak üzere 3 ayrı Uluslararası şampiyonayı takip eden 15 yaşındaki genç sporcu, 2023 sezonunu ülkemizde tamamlamış oldu.

20-22 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’deki Al Forsan yarış pistinde düzenlenen ‘Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’ yarışında tek Türk sporcu olarak büyük tecrübe kazanan genç sporcu, senior kadınlar kategorisinde birinci olarak sezonu zirvede noktalamış oldu. 17 sporcunun piste çıktığı kategorisinde genel klasmanı da beşinci sırada tamamlayan Çebi, Aralık ayından itibaren 2024 sezonu hazırlıklarına başlayacak.