  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motorsporları
  4. Çebi Sezonu Zirvede Tamamladı

Çebi Sezonu Zirvede Tamamladı

Yayınlanma:
Çebi Sezonu Zirvede Tamamladı
15 yaşındaki milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 2023 Türkiye Karting Şampiyonası son yarışında senior kadınlar birincisi olarak sezonu zirvede noktalamış oldu…

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ve son yarışı, 25-26 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlendi. 5 ayrı kategoride 62 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Milli karting sporcusu Ayşe Çebi de direksiyon başına geçti.

2023 sezonunda İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK Serisi olmak üzere 3 ayrı Uluslararası şampiyonayı takip eden 15 yaşındaki genç sporcu, 2023 sezonunu ülkemizde tamamlamış oldu.

20-22 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’deki Al Forsan yarış pistinde düzenlenen ‘Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’ yarışında tek Türk sporcu olarak büyük tecrübe kazanan genç sporcu, senior kadınlar kategorisinde birinci olarak sezonu zirvede noktalamış oldu. 17 sporcunun piste çıktığı kategorisinde genel klasmanı da beşinci sırada tamamlayan Çebi, Aralık ayından itibaren 2024 sezonu hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Ronaldo, kendisine verilen penaltıyı iptal ettirdi
Ronaldo, kendisine verilen penaltıyı iptal ettirdi
NBA2K Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü Oldu!
NBA2K Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü Oldu!
Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
TFF Tahkim Kurulundan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim
TFF Tahkim Kurulundan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı