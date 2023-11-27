Baja Prusias'ta Büyük Mücadele

21 araç ve 42 sporcunun katıldığı yarışın SSV klasmanında Derin Doğaner-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzanırken, Diren Üykü-Caner Çarpar ikinciliği ve Eren Alver-Medeni Soysal da üçüncülüğü kazanan ekipler oldular. Otomobil klasmanında ise Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar zaferin sahibi olurken, Atilla Baybara-Cüneyt Göktürk ikinci ve Alper Sarper-Cihan Armağan da üçüncü olarak podyuma çıktılar.

2023 Türkiye Baja Şampiyonası son yarışı 16-17 Aralık tarihlerinde Denizli Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi'de düzenlenecek.