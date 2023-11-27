Baja Prusias'ta Büyük Mücadele
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2023 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü yarışı olan Baja Prusias, Düzce Offroad Spor Kulübü (DOSOD) tarafından ICRYPEX, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.
21 araç ve 42 sporcunun katıldığı yarışın SSV klasmanında Derin Doğaner-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzanırken, Diren Üykü-Caner Çarpar ikinciliği ve Eren Alver-Medeni Soysal da üçüncülüğü kazanan ekipler oldular. Otomobil klasmanında ise Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar zaferin sahibi olurken, Atilla Baybara-Cüneyt Göktürk ikinci ve Alper Sarper-Cihan Armağan da üçüncü olarak podyuma çıktılar.
2023 Türkiye Baja Şampiyonası son yarışı 16-17 Aralık tarihlerinde Denizli Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi'de düzenlenecek.
Kaynak:
Spor