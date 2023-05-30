Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta, canlı izle, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de heycan devam ediyor. 36 hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgil tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıcak?

Üst üste 4 maçından puansız ayrılan Rıza Çalımbay'lı Kırmızı Beyazlılar, 37 puanla 14. basamakta. Yaşadığı düşüş sonrası ateş hattına doğru gerileyen Yiğidolar, evinde kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Konyaspor, 49 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sivasspor-Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanıcak?

Bahattin Şimşek'in yöneteceği Sivasspor-Konyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de bnIN SPORTS5'te canlı yayınlanıcak

Sivasspor-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Kahraman, Adil, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Michalak, Mahir Emreli