Yeni Nesil Depolama Çözümü DepOrtak, 8 ayda 900 bin m2 kapasiteye ulaştı

Dünyada çok hızlı bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Ticaret hızla dijitale kayıyor. Yapay-zeka ile desteklenen algoritmaların desteğiyle, insanların tüketim alışkanlıkları ve eğilimlerini yönlendirerek, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi yaşatan platform ve pazaryerlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Diğer taraftan alışveriş danışmanı olarak hizmet veren (X model telefon nerede ucuz?, En uygun uçak bileti/araç kiralama alternatifi ne olabilir? vs çözümler) akıllı platformlar da pazarda kendine daha çok yer bulabiliyor.

2023’te 5,5 milyar e-ticaret siparişi verilecek

2023 yılı sonuna yaklaşırken, Çin’de e-ticaret hacmi %45’leri geçti, Avrupa ve ABD’de %35’i buldu ve Türkiye’de %25’i zorluyor. Günlük e-ticaret hacmimiz 150 milyon doların üzerine çıktı. 2023 sonu itibariyle Türkiye’de e-ticaretteki sipariş sayısı 5,5 milyar adede koşuyor. Posta, kurye ve kargo firmaları her gün 10 milyonun üzerinde paket & posta dağıtımı yapıyorlar. E-Ticaret siparişlerinde “ertesi gün teslimat” bir zamanların büyük başarısı iken, şimdi herkes gün içinde teslimatın olabilirliğini sorguluyor. “Zahmetsiz iade” müşterinin pazaryeri tercihlerinde öne çıkıyor. Çünkü platformdan ürün satın aldıktan sonra iade süreçlerinde kimse “satıcı” ile muhatap olmak istemiyor, satın almayı gerçekleştirdiği platformu ve markanın gücünü hissetmek istiyor.

e-Ticaret’in %95’i lojistiktir

Türkiye’de bazı önde gelen pazaryerlerindeki satıcı sayısı yüz binleri geçti. Pazaryerlerinde toplamda 400 binin üzerinde satıcı var. Her gün milyonlarca sipariş geçiliyor. E-Ticaret’in platform tarafını bir tarafa bırakırsanız, kalan her şey lojistikle ilgilidir. Onun için e-ticaret’in %5’i sipariş ve ödemenin yönetimi ise, kalan %95’i lojistiktir. Bunun da önemli kısmı “depolama” ve “fulfillment” olarak ön plana çıkıyor. İşte tam bu noktada, Türk girişim DepOrtak gibi veri ve akıllı platformla beslenen, paylaşım ekonomisini dashboard’lara taşıyabilen arttırılmış-zeka destekli yaratıcı teknolojiler ve iş modelleri önümüzdeki yıllarda kendisini daha çok göstermeye başlayacaktır.

Türkiye’de, 5 yılda 20 milyon m2 yeni depolama alanı ihtiyacı olacak

2023 sonu itibariyle 15,5 milyon m2 kiralanabilir AVM alanının olduğu Türkiye’de, ticari depolama alanı sadece 16 milyon m2’dir. Türkiye ve büyüyen e-ticaret ekosistemi sadece önümüzdeki 5-6 yıl içinde ilave bir 20 milyon m2 ticari depolama alanına ihtiyaç duyulacaktır. Müthiş bir açık söz konusu ve depolama alanı ihtiyacı çok daha artacaktır. Depolama alanı ve depo talebi, arzdan fazla olduğundan, ortalama m2 depolama fiyatı, 3 yıl içinde 4-4,5 dolardan 8-10 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu sadece, Türkiye’ye özel bir durum da değildir, Avrupa’da depolama ücretleri 4 yıl içinde iki kata varan oranda artış gösterdi.

DepOrtak, yeni nesil dijital depolama çözümü sunuyor

Önümüzdeki günlerde geleneksel depo arayışları yerini akıllı arayışlara ve akıllı kapasite yönetimlerine bırakacak. 30 bin m2 depolama alanı arayışı içinde olan bir ilaç şirketi, geleneksel bakış açısı ile 30 bin m2’yi tek parça yönetebileceği bir alan arayışı içinde olurdu. Oysaki bu ihtiyacının belki %60’ı ambalaj malzemesi, %30’ı ilaç hammaddesi, %20’si de doğrudan ilaç depolamak için olabilir. DepOrtak’ın yüksek teknolojili çözümü onlara 5-6 farklı yerde ve özellikte bu gücü veriyor. Hem de çok daha uygun maliyetle sağlıyor. Yine 3-5 bin palet dayanıklı ürünü 6 ay süreli depolamak isteyen bir marka, bu ürünü İstanbul dışında örneğin Kırşehir’de ya da Kütahya’da da depolayabilir. Ama orada kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uzaktan yönetebileceği bir deponun varlığından haberi bile bulunmuyor. İşte DepOrtak platformunun gerçek gücü burada açığa çıkıyor.

DepOrtak sadece, 8 ayda 900 bin m2 depolama alanına ulaştı

Mart 2023’te canlıya geçen, Türkiye’nin ve Avrupa’nın depolama alanında yeni nesil dijital platformu olan DepOrtak, 9 ayda Türkiye dahil 7 ülkede 900 bin m2 depolama alanını müşterilerinin aktif kullanımına sundu. e-Ticaret altyapılı, fulfillment destekli hizmetlerden, özel şartlı depolama alanlarına ve büyük çaplı depolama çözümlerine kadar, müşterilerine özel kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor. Müşterinin ihtiyaçlarına özel depolama alanlarının, hızla yaratılmasına katkı sağlıyor. Aktifinde 900 m2 depolama alanı olan DepOrtak 2,5 milyon m2 alana da 48 saat içinde dokunup, müşteri talebini teklife dönüştürebiliyor. DepOrtak ile Türkiye nüfusun %57’sine, büyüklüğünün (km2) %30’una ve GYSİH’nın %71’ine erişilmesini sağlayan depolama alanına ulaşılabilmektedir. DepOrtak, birleştirilmiş depolama (Connected Warehousing) teknolojileri ve e-ticaret için geliştirdiği son kilometre depoculuğu (The Last Mile Warehousing) iş modelleriyle, yeni nesil depolama çözümlerinde farkı yaratarak büyümeye devam ediyor.

Tırport ve DepOrtak iş birliği bulunuyor

Türkiye’nin en büyük dijital lojistik platformu Tırport ile organik iş bağı olan DepOrtak, müşterilerinin mallarının depolardan getirilmesine ve taşınmasına, güvenli ve hızlı çözümler üretebildiği gibi Tırport’un yüzlerce kurumsal müşterisine kısa ve orta vadeli gerçek-zamanlı, konum-tabanlı depolama çözümleri sunuyor. Lojistik sektöründe Türkiye’nin ve bölgenin en büyük dijital platformu olan Tırport, DepOrtak’ın nakliyede çözüm ortağıdır.

DepOrtak, Teknosa, Arvato gibi kurumsal müşterilerle büyüyor

Önde gelen perakende markalarıyla, Teknosa gibi sattığı ürüne Teknosa markası olarak sahip çıkan ve müşteri memnuniyetini iş modelinin merkezine koyan pazaryerleriyle, Arvato gibi tedarik zinciri süreçlerinde müşterilerine değer yaratmayı hedefleyen e-ticaret aktörleriyle çalışıyor. Türkiye’de 500 binin üzerinde e-ticaret yapan şahıs ve kurumsal şirket var. DepOrtak platform altyapısı sağlayan önde gelen teknoloji firmalarına, tak-çıkar(Plug & Play) modeli depolama çözümleri sağlayarak, e-ticaret yapan herkese, Avrupa ve Türkiye’de ihtiyaçlarına uygun uçtan uca lojistik ve depolama çözümlerini üretmeye devam edecektir.