Uyumsoft “inovasyon şampiyonları” arasında yer aldı

Cumhuriyetimizin 100’üncü, TİM’in kuruluşunun 30.’cu ve Türkiye İnnovation Week’in 10.’sunun kutlandığı bu anlamlı senede, Uyumsoft’un birincilik ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder aldı.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnnovation Week İnovaLİG Ödül Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, törende ödül alan Uyumsoft Yönetim Kurulu Mehmet Önder’in aralarında bulunduğu iş insanları ve davetliler katıldı.

Toplamda 5 farklı kategoride yarışan, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2500 firma arasından, Uyumsoft bu yıl “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisindeki birincilik ödülü ile 3.’cü kez İnovaLİG liderleri arasındaki yerini aldı. Uyumsoft, 2017 yılında “İnovasyon Döngüsü” kategorisindeki üçüncülük ödülü ve 2022 yılında “İnovasyon Sonuçları” kategorisinde ikincilik ödülünü almıştı.

Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG 2023 şampiyonları ödül töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnovaLİG şampiyonları başta olmak üzere ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı yapan tüm firmalar ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Birincilik ödülümüzü ülkemize ve milletimize hediye ediyoruz

Uyumsoft ailesi adına duydukları mutluluğu ve gururu anlatan Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Devletimize, Bakanlıklarımıza, TİM’e, jüriye ve bize bu ödülü layık gören herkese Uyumsoft ailem adına en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Bugün aldığımız birincilik ödülümüzü, Cumhuriyetimizin 100. yılına, ülkemize ve milletimize hediye ediyoruz. Alın terimiz ve akıl terimiz, milletimize feda olsun. Uyumsoft ailesi adına, böyle bir günü birlikte yaşayabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu motivasyon ile bundan sonraki başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız ödüllerimizde, 27 yıldır Uyumsoft’a değer katan tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize, iş ve çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ederim. Hepimizin başarısını, yurtiçi ve yurtdışında yeni ödüller alarak birlikte taçlandırmaya devam edeceğiz.” dedi.