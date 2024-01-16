Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma platformu WorldFood İstanbul, birçok yeni ürün ve en son teknolojileri gıda sektörüne tanıtmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 161 ülkeden toplam 64.146 ziyaretçi ve 38 ülkeden 1.117 katılımcıyı ağırlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul 31. yılında da sadece yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmadı, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sundu.

Bir önceki seneye göre ziyaretçi sayısını %67 artıran ve tarihi bir başarı elde eden WorldFood İstanbul Fuarı’nın 2023 yılında ziyaretçilerinin %30’u uluslararası ziyaretçiler oldu. Toplamda 19.543 uluslararası ziyaretçi ağırlayan fuar, bir önceki yılın uluslararası ziyaretçi sayısını da %55 üzerinde artırdı.

2024 yılında katılımcı ve ziyaretçilerin piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalara erişim, tedarikçilerle ve üreticilerle ilişkileri geliştirme fırsatları yakalayacağı fuardaki alanların yüzde 65’i ise şimdiden ayrıldı. Avrupa, Ortadoğu, Afrı̇ka (Kuzey Afrı̇ka), Türki Cumhuriyetler bölgelerinden yaklaşık 80 ülkeden 900’ü aşkın satın almacının ağırlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl etkinlik programı ile sektöre gerçekçi bir gelecek vizyonu göstererek, sürdürülebilir yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve ihracat odaklı projeler için pek çok konuyu sahnesine taşıyan ve gıda sektörünün geleceğine yön veren konuları 50’yi aşkın uzman isim ve 20 farklı önder kurum ile mercek altına alan WorldFood İstanbul, etkinlik programı ile bu yıl da ziyaretçi ve katılımcılarıyla buluşarak 32. kez sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmanın yanı sıra, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanan 32. WorldFood İstanbul, dopdolu etkinlik programı ile Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, “bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu” özelliğini güçlendirmeye devam edecek.

Fuar Direktörü Semi Benbanaste gıda sektöründeki gelişmeler ışığında fuarın önemini dile getirerek:

“31. yılında rekor rakamlara ulaşan fuarımızda, 73 ülkeden 800’ün üzerinde yabancı satın almacı ağırladık ve şampiyonlar ligine yükseldik. Fuarımızı dünya çapında tanıtmak ve uluslararası katılımı teşvik etmek için yoğun çalıştık. Dünyadaki bütün alıcı ve satıcıları bir araya getiren bir cazibe merkezi olmak adına çeşitli gıda sektörlerinden ve coğrafyalardan gelen katılımcıları bir araya getirdik. 2023 yılında gıda sektöründeki gelişim seyrine baktığımızda tarım ve gıda ürünlerindeki tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ile birçok ülkede tarım ve gıda ürünleri ithalat talebinin yükseldiğini görüyoruz. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde bölgesinde önemli bir tedarikçi olarak artan ithalat taleplerini karşılamaya 2023 yılının ilk üç çeyrek döneminde de devam etti. Gıda ve Tarım Ürünleri İthalatı ise ilk 9 ayda 15,15 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından açıklanan 2021 Dış Ticaret Verileri Raporu'na göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektöründe ihracat bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 22,9 milyar dolara, ithalat ise yüzde 22 artarak 17,2 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, özellikle yüzlerce yıllık geçmişi olan şekerleme, lokum ve helva sektöründe de kendini gösteriyor. Türkiye'nin 2022 yılının Ocak-Kasım dönemindeki şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı, geçen yıla kıyasla yüzde 12 artarak 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi. Bu olumlu gelişmeler, Türk gıda ve içecek sektörünün uluslararası pazarda giderek daha fazla talep gördüğünü göstermektedir. Bu bağlamda, 2024 WorldFood İstanbul Gıda Fuarı, Türkiye'nin gıda sektöründeki bu büyüme ve artan dış ticaret hacmi açısından büyük bir önem taşıyor. Fuar, sektördeki profesyonellerin bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmalarına, iş birlikleri geliştirmelerine ve sektörel yenilikleri takip etmelerine olanak tanırken aynı zamanda, Türk şekerleme, lokum ve helva sektörünün uluslararası alandaki marka bilinirliğini artırmak ve global taleplere uyum sağlamak için önemli bir platform olacaktır.

Bu gelişmelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Tarım, Gıda ve Orman Ürünleri Dış Ticaretinde Hedef Ülke Analiz Raporu’na göre, 2024 yılı için ABD, Çin, Güney Kore, Almanya, Fransa, Hindistan, Japonya, Kanada, S. Arabistan, Rusya, Endonezya ve İngiltere pazarları öne çıkmaktadır. Fuarımız, bölgedeki ülkeler için sektördeki en önemli buluşma noktası konumundadır. Yine bölge ülkeleri ile yapılacak ticarette üçüncü ülkeler için de en geniş kapsamlı erişim olanakları sağlanmaktadır. Özellikle salgın sonrası ortaya çıkan sağlıklı gıdalar ve gıda güvenliği ihtiyacı ile Rusya Ukrayna savaşı sonrası gıda güvenliğinin kritik bir hale gelmesiyle WoldFood İstanbul bölgede güvenli ve sürekli gıda ticaretinin en önemli platformu haline gelmiştir. Tarım-gıda sektöründeki yenikliklerde yine öncelikle bu fuar vasıtasıyla bölge ülkelerine ulaşmaktadır. Fuar üretim teknolojileri, ürün teknolojileri ve yeni ürünler için önemli bir tanıtım alanı olurken hem tarım-gıda ticaretini geliştirmekte hem sektöre yön vermekte hem de bölge ülkelerinde tarım-gıda sektörlerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Dünya fiyatları ve dünyadaki arz-talep dengesi daha önemli belirleyici durumundadır. Dünya fiyatlarının gerilediği bir ortamda döviz kurlarındaki artışın ihracata desteği sınırlı kalmaktadır. Yine ihracatta sağlanan destekler de ihracat stratejilerinde çok belirleyicidir. Özellikle narenciye ürünleri vb. gibi ürünlerdeki destek tutarları ihracatı desteklemektedir. Gıda sektöründe küresel tedarik zincirleri salgın, iklim değişimi ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle kırılmış ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreçte Türkiye öncelikle tarım-gıda sektöründe kendine yeterlilik kapasitesini geliştirmelidir. Bu kapsamda küresel dinamiklere en iyi uyum, her alanda kendine yeterlilik ve gıda güvenliğinin yurtiçinden temini ile sağlanacaktır. 32. yılımızda hem ziyaretçi hem katılımcıların artan memnuniyetini daha bir üst seviyeye taşırken aynı zamanda 2024 yılında daha fazla yenilik, daha büyük iş birlikleri ve daha fazla katılım ile fuarımızın başarısını büyütmeyi ve ülke ekonomisine sunduğumuz katma değeri katlayarak artırmayı hedefliyoruz. Bu başarı hikayesini birlikte yazmaya devam edeceğiz.” dedi.