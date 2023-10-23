Reis Gıda, sürdürülebilir geleceğe odaklandı

Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden Reis Gıda, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde sürdürülebilirlik mesajını güçlü bir şekilde vurgulamak amacıyla bir hafta süren çeşitli etkinliklere katıldı. Bu özel etkinliklerle gıda güvencesi ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı hedefledi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından ikinci kez düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi"nde, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, gençlerle kariyer odaklı ilham veren söyleşiler gerçekleştirdi. Bu özel buluşmada birçok üniversiteden katılım sağlayan öğrenciler Mehmet Reis’in 42 yıllık başarı öyküsünü ilk ağızdan dinlemiş oldular.

Mehmet Reis, öğrencilere başarının disiplinli çalışmak, doğru hedefler koymak ve azmetmekten geçtiğinin altını özellikle çizdi. İlham dolu konuşmasında, gençlerin kendi kariyer yolculuklarını tasarlarken daima hedeflerine bağlı ve özverili olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sadece bireyler için değil, tüm toplum için kritik bir öneme sahip olan gıda güvencesinin ve sürdürülebilirliğinin 2030 hedeflerine ulaşmadaki rolüne de dikkat çekti. Soru cevap ile devam eden söyleşide Mehmet Reis’e “Feed the Future “ödülü takdim edildi.

Zirvedeki "Dünyanın En Büyük Savaşı: Sürdürülebilirlik" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis, sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimi konularındaki artan farkındalığı vurgulayarak, "Beslenme alışkanlıklarımızın ekosistem, toplum ve ekonomi üzerinde derin etkileri var. Sürdürülebilir beslenme, yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda gezegenimiz için de hayati bir öneme sahiptir. Rejeneratif tarım, toprağın özelliklerini zenginleştirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlar. Toprağın, suyun ve havanın kalitesi artar. Bu yaklaşım, çiftçilerin gelirlerini artırabilir ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya yaratma potansiyeline sahiptir." şeklinde konuşarak sürdürülebilir ve adil bir dünya için bireysel ve toplumsal sorumlulukları hatırlattı.

Reis Gıda, sürdürülebilirlik ve gıda güvencesi konularını ön planda tutarken, 19-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Migros 100. Yıl Festivali'nde de yer aldı. Özel tasarlanmış geri dönüşümlü standı ziyaretçilerine sunarak, gıda israfı ve farkındalığı konusunda tüketicilerini bilinçlenmeye katkı sağladı. Festival boyunca birçok ikramı tüketicilerinin beğenisine sundu.

Reis Gıda, sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda toplumsal bilinçlendirmeye yönelik misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, tüketicilerin sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk konularındaki farkındalığını artırarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını devam ettiriyor.