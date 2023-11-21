MNG Kargo 10 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kusursuz teslimat ile herkesin hayatına değer katma vizyonuyla sektörün geleceğine yönelik yatırımlarını sürdüren şirket, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerinde etkin bir rol oynuyor.

MNG Kargo, doğaya ve çevreye duyarlılık göstererek gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. 2020 yılından bu yana Ege Orman Vakfı ile ağaçlandırma çalışmaları yapan MNG Kargo, daha yeşil bir dünya için önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İzmit-Taşköprü ağaçlandırma sahasında oluşturulan “MNG Kargo Hatıra Ormanı”nda Ege Orman Vakfı ve MNG Kargo çalışanlarının katılımı ile fidan dikim töreni düzenlendi. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, İzmit Taşköprü ağaçlandırma sahasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztürk, ağaçlandırma çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür ederek MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen’e plaket takdim etti.

Ağaçlandırma çalışmalarımız farklı şehirlerde devam edecek

2024 yılında çevre dostu projelerine devam ederek ülkemizi daha yeşil bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirten MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen, “MNG Kargo olarak, hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma çabamızı sürdürüyor, doğada yeşil bir iz bırakıyoruz. Ege Orman Vakfı aracılığıyla 10 bin fidanı toprakla buluşturduk. 2024 yılında da doğaya ve çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak MNG Kargo Ormanı’nı farklı şehirlerde büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

Aynı zamanda mevcut araç filosunu elektrikli araçlarla yenileyerek sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden MNG Kargo, geçtiğimiz dönemde Laska iş birliğiyle yürüttükleri projeyle karbon emisyonunu azaltmayı hedeflediğini duyurmuştu. Şirket, kullanım ömrünü tamamlayan araç lastiklerini Laska’ya teslim ederek, atık lastiklerin sebep olduğu kirliliğin önlenmesine destek olurken, toplamda 18.240 kilogram ağırlığında araç lastiğinin geri dönüştürülmek üzere ayrıştırılmasını sağladı.