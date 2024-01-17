Geleceğe Yeşil Işık Yak sosyal sorumluluk projesi Türkiye’yi dolaşarak çocukları yenilenebilir enerji ile tanıştıracak

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde lider şirketi Polat Enerji ve Türkiye’de spor, kültür, çevre gibi farklı alanlarda gelişim odaklı projelerle topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Polat Vakfı ortaklığında “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesi başladı. İlk yılında Polat Enerji’nin santral bölgelerine odaklanılan projenin hedefi Türkiye genelinde bilinçli ve çevreci nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Geleceğe Yeşil Işık Yak projesi” Öğretmen Eğitimleri ve Enerji Atölyeleri gibi çeşitli modüllerden oluşuyor.

Öğretmen Eğitimleri

Milli Eğitim İl Müdürlükleri iş birliği ile düzenlenen Öğretmen Eğitimleri kapsamında öğretmenlerin; iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji konularında farkındalıklarını yükselterek gelecek nesillere rehberlik etmeleri hedefleniyor.

Enerji Atölyeleri

3. ve 4. sınıf öğrencilerini temiz enerji konusunda bilinçlendirmek için düzenlenen Enerji Atölyelerinde öğrencilere yenilenebilir enerji, rüzgâr enerjisi ve sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramlar çeşitli interaktif etkinliklerle aktarılıyor. Rüzgâr türbini maketi yaparak rüzgar enerjisinden elektriğin nasıl üretildiğini pratik bir şekilde deneyimleme fırsatı sunan atölyeler; öğrencilerin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmelerine ve genç nesillerin sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli, etkili bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.

Aralık ayında saha organizasyon sürecinin başladığı proje kapsamında 2023 – 2024 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar 7 farklı şehirde 7 öğretmen eğitimi, 40 farklı okulda 70 atölye yapılacak. “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesinde 2023 – 2024 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar 700 öğretmene, 2.400 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Projenin her bir detayının titizlikle kurgulandığını ve önümüzdeki dönemlerde de farklı modüller eklenerek geliştirileceğini belirten Polat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eda Polat Gkinosatis: “Yatırımlarımız sayesinde sera gazı azaltımına katkıda bulunuyoruz. İklim değişikliği ile mücadele stratejimizin ana unsurlarından biri insanlara çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda farkındalık yaratmak. Geleceğin iklim elçilerini yetiştirirken amacımız sürdürülebilirlik konusunda örnek olmaktır. Geleceğe Yeşil Işık Yak Projesi ile bu amaç doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olduk. Polat Enerji olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizle daha güzel bir geleceğe katkıda bulunma çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.

Kırşehir’de Geleceğe Yeşil Işık Yakıldı

Projenin ilk adımı Polat Enerji’ye ait Geycek Rüzgar Enerji Santralinin bulunduğu Kırşehir’de atıldı. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ile Polat Enerji Strateji ve Pazarlama Müdürü Nergiz Akpınar’ın açılış konuşmasını yaptıkları öğretmen eğitimine Kırşehir’deki çeşitli ilkokullarda sınıf öğretmenliği yapan 100 öğretmen katıldı. Eğitimi tamamlayan öğretmenlerin 3. ve 4. sınıflarda okuyan yaklaşık 400 öğrencisi gerçekleştirilen Enerji Atölyelerinde merak dolu bakışları ve heyecanlarıyla geleceğe umut dolu yeşil ışık yaktılar.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen “Geleceğe Yeşil Işık Yak” proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Mucur Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ise Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan Enerji Atölyelerini ziyaret ederken Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Dulkadiroğlu ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi atölyelere katılım sağladı.