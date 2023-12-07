Fespa 2023 Fuarı’nda Lidya Grup rüzgarı esti!

Dijital baskı sektörü firmalarından Lidya Grup, temsil ettiği 6 global markanın son teknoloji dijital baskı makineleri ile Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde, 23- 26 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen FESPA 2023 Fuarı’na katıldı. Avrasya bölgesindeki baskı ve tabela sektörlerinin öncü fuarlarından olan FESPA’da, Lidya Grup standına yoğun ilgi gözlendi. Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Duplo ve kendi markası Sutec makinelerini ülkemizde temsil eden Lidya Grup, fuarın buluşma noktası oldu ve standında temsil ettiği global markalardan sergilediği makineler ile teknoloji şovunu gerçekleştirdi.

Geniş ürün yelpazesi ile fuara katıldı

Temsil ettikleri markalardan makineleri fuarda sergilediklerini anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere, Lidya Grup olarak, ofis ve üretim baskı teknolojisinin global liderlerinden Xerox’un Türkiye’deki şirketini satın aldık. Xerox’un kamuda ciddi bir müşteri kitlesi bulunuyor. Bu süreci yönetmek için Ankara ofisimizin açılışını yaptık. TMO kataloglarına giriyoruz. Ayrıca, kamunun yanı sıra, özel sektörde ülkemizin ilk 500 şirketinde ciddi bir kapsama alanımız var ve ofis grubunda daha hızlı hareket ederek, pazar payımızı daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Sutec flatbed makinemiz başarılı bir ürün ve bunun birkaç versiyonu var. Sutec DTF bastı makinesi bulunuyor. Epson’dan autocad baskıları yapan bir model ve bir eko-solvent modeli var. Duplo ürün ailemizi genişletiyoruz, ciltleme ve kesim ürünlerinin yanı sıra farklı renklerde laklama yapan DuSense modelini sergiliyoruz. Kesici söz konusu olduğunda Konsgberg en üst seviyede endüstriyel, güvenilir ve hızlı çözümdür. Endüstriyel baskıda Efi, tartışmasız kusursuz bir marka olarak öne çıkarıyor.” dedi.

2023 atılım yılı oldu

Bu yıl firma olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları kaydetti:

“Lidya Grup olarak, temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Duplo ve Sutec markalarıyla, dijital baskıda farklı teknolojilere sahibiz ve hemen hemen tüm sektörlere hizmet veriyoruz. Her markamızda yeni modelleri, dünyayla eş zamanlı ülkemiz ile buluşturuyoruz. Katıldığımız fuarlarda standımızı ziyaret edenler, sergilediğimiz son teknoloji ürünlerini deneyimle fırsatı yakalıyorlar. FESPA 2023 fuarı da başarılı bir fuar oldu. Bu fuarda da düzenlediğimiz, fuara özel kampanyamıza ilgi yoğundu. Genel olarak bu yılı değerlendirirsek, 2023 yılı Lidya Grup’un atılım yılı oldu. Bu yılın ilk yarısında dijital sonlandırmaya yönelik dünyada pazar liderlerin arasında bulunan Japon Duplo markasının Türkiye yetkili distribütörü olduk. Eylül ayında, ofis ve üretim baskı teknolojisinin dünya liderlerinden Xerox’un Türkiye’deki şirketini satın aldık. Bu yıl attığımız bu adımların meyvelerini 2024 yılında almaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da açtığımız ofisimizle, ülke genelindeki ofis sayımız 7 oldu. Ofislerimiz ve geniş bayi ağımızla, ülkemiz geneline kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Temsil ettiğimiz 6 markamız, alanında dünyanın en kaliteli markası olurken, ayrıca markaların ürün gamları birbiriyle kesişmiyor. Başakşehir’de hayata geçirdiğimiz Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nde, önümüzdeki yıl da markalarımıza yönelik çeşitli etkinlikler devam edecektir. Ülkemizde ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde ilk ve tek olan Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müzde düzenlediğimiz organizasyonlara, farklı sektörlerden müşterilerimiz ve müşteri adayları yoğun ilgi göstermeye devam etmektedir. ” diye konuştu.