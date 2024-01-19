Erken rezervasyon trendlerini açıkladı

Seyahatin önündeki engelleri kaldırarak hayatları zenginleştiren Setur, setur.com.tr ve Setur mobil uygulaması ziyaretçilerinin geride bıraktığımız yılın son 3 aydaki tercihlerini duyurdu. Tatilini Setur güvencesiyle planlayanların yılın son çeyreğindeki tercihlerinde, yurt içinde Akdeniz ve Ege kıyıları, yurt dışında ise Balkanlar ön plana çıktı.

Akdeniz’in gözbebeği Antalya, yılın son çeyreğinde de tatil severlerin favori destinasyonlarından biri oldu. Setur’un erken rezervasyon fırsatları ile deniz, tarih ve doğayı birleştiren tatil severler Antalya’nın yanı sıra Muğla’yı da tercih ederken; Kuzey Kıbrıs’ın cazibe merkezlerinden Girne de en çok tercih edilen 3 şehirden biri oldu.

Yurt içinde Güneydoğu Anadolu, yurt dışında ise Balkan turları tercih edildi

Sonbahar tatilinin gözde rotası da havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle yine Antalya ve Muğla bölgesi oldu. Şehir stresinden hızlı bir kaçış isteyenler Sakarya ve çevre illeri tercih etti. Sonbahar tatili için en çok arama yapılan bölgelerde Sapanca ile beraber kayak turizmi merkezleri Abant ve Uludağ ön plana çıktı.

Yurt içi tur tercih edenlerin favori adresi Güney Doğu Anadolu oldu. “Butik Mardin Turu” ile tatilseverler her köşesi tarih kokan sıra dışı şehrin keyfini çıkardı. “Uçaklı GAP Turu” ise Mardin’in yanı sıra Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep’i gezi rotasına ekleyerek, tatilseverlerin bölgenin tüm güzellikleri ve eşsiz tarihi ile buluşmasını sağladı. Uçaklı Şeb-i Arus Turu’nu tercih edenler ise Anadolu'nun hafızası, medeniyetler beşiği Konya’da unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Yurt dışı tatillerinde ise en popüler rota Balkanlar oldu. Setur misafirleri “6 Ülke Balkan Rotası” turuyla Kuzey Makedonya’dan başladıkları yolculukla bölge ile ortak olan kültür mirasımızın ve doğal güzelliklerin keyfini çıkardı. Tuna ve Sava nehirlerinin kavuştuğu yer, “Balkanlar’ın Beyaz Şehri” Belgrad da yurt dışı tatillerinde favori adreslerden biri oldu. Yılın son çeyreğinde yurt dışı tatili için de Akdeniz favori destinasyonlardan biriydi. Setur misafirleri, Büyük İspanya ve Endülüs Turu ile Barcelona’dan güneye inerek hem Akdeniz’in tadını çıkarttı hem de Endülüs’ün eşsiz tarihi mirasını deneyimlediler. İspanya ve İtalya turları, Dubai ile birlikte en çok arama yapılan yurt dışı turlar olurken; yılın son çeyreğinde yurt dışı otellerde en çok rezervasyon alan şehirler Amsterdam, Sharm El Sheik ve Roma oldu.

Setur 2024’de de müşterilerine çok özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Tatil rezervasyonlarını çok avantajlı fiyatlarla erkenden garanti altına almak isteyenleri, erken rezervasyon kampanyası kapsamında, seçili otellerde yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra World’e özel 4 ay taksit erteleme ve vade farksız 9 taksit imkanı* tatil rezervasyonlarını kolaylaştırıyor.