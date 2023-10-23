E-ticareti çok sevdik!

Dijitalleşme hızlanıyor, hayata yön veren teknolojiler ticareti de şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji platformu Cimri’nin Büyümeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Oral, “Kaynakları doğru kullanma refleksi ve alışveriş teknolojileri ülkemizde de karşılık buluyor. Türkiye’de son 1 yılda e-ticaretin yüzde 109 yükselişi bunu kanıtlıyor” diyor.

Türkiye’de 2008 yılından bu yana kullanıcılarına alışverişlerinde yol gösteren Cimri, “En son kaça olur?” sorusuna teknolojiyi kullanarak yanıt veriyor. Dijitalleşmenin hızlanması, sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesi ve kaynakları doğru kullanma refleksinin artmasıyla birlikte e-ticaretin yükselişe geçtiğini vurgulayan Cimri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Oral, “E-ticaret son 1 yılda yüzde 109 yükseliş gerçekleştirdi. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’in 2023 ilk altı ay verilerinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre perakendede e-ticaret hacminin yüzde 119 yükseldiğini ve 390 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. E-ticaretin genel ticarete oranı da yüzde 18,5’ten yüzde 19,1’e yükseldi” dedi.

Son bir yılda Cimri bünyesindeki mağaza sayısının yüzde 100 oranında arttığını vurgulayan Mustafa Oral, “E-ticaret hacmi çok hızlı büyüyor, biz de kullanıcı ihtiyaçlarını daha derinlemesine analiz ediyor ve buna yönelik çözümler üretiyoruz. Sağladığımız kolaylıklar tüketici tarafında da karşılık buluyor. Bugün Türkiye’de her dört kişiden biri her ay Cimri’yi ziyaret ediyor ve alışverişine yön veriyor.” dedi.

Cimri’nin öne çıkan alışveriş istatistikleri şöyle: