Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı’nın Dördüncüsü İstanbul’da Gerçekleştirildi

Uluslararası ilişkiler alanında dünyanın etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House ile Koç Holding’in kurumsal ortaklığı kapsamında düzenlenen “Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı”nın dördüncüsü, Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi. Koç Holding’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty onur konukları olarak katıldı. Toplantı aynı zamanda, Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa ülkelerinden siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini, sivil toplum temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Artan jeopolitik rekabetle şekillenen küresel siyasetin geleceği hakkında fikir alışverişleri ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantının bu yılki başlığı “Bölünmüş Dünyada Avrupa: Rekabet veya İş birliği?” olarak belirlendi. Bu kapsamda değişen jeopolitik risklerin küresel ekonomiyi, ticareti, ekonomik güvenliği, uluslararası iş birliğini ve ulusal güvenlik çıkarlarını nasıl etkilediği, güç rekabetinin ve bölünmüş düzenin şekillendirdiği yeni jeopolitik düzenin Avrupa ve müttefikleri için ne anlama geldiği ve Ukrayna’nın Avrupa’nın güvenliğine olan etkisi toplantıda tartışıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, değişen dünyada Türk dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty de konuşmasında, iki ülke ilişkilerine verdikleri öneme değindi.

Ali Y. Koç: “Güç çekişmesinin, jeopolitik kamplaşmaların ve buna bağlı korumacı politikaların arttığı bir dönemdeyiz.”

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı’nın dördüncüsüne İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Ali Y. Koç, iki kurum arasında 6 yıldır devam eden stratejik iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ali Y. Koç değerlendirmesine şöyle devam etti: “Uluslararası ilişkilerin ve jeopolitik risklerin bugün her zamankinden fazla tartışılmaya ve değerlendirilmeye muhtaç olduğunu görüyoruz. Dünyada güç çekişmesinin, jeopolitik kamplaşmaların ve buna bağlı korumacı politikaların arttığı bir dönemdeyiz. Bu şartlar altında riskleri ve fırsatları doğru analiz etmenin yanı sıra, ortak çıkarlara yönelik stratejik iş birlikleri kurmanın da rekabette öne geçmede kritik öneme sahip olduğuna inanıyorum. Chatham House ve Koç Holding arasında yıllardır başarıyla sürdürülen iş birliğinin de bu anlayışın bir sonucu olduğunu ve örnek bir model teşkil ettiğini vurgulamak isterim.”

Bronwen Maddox: “Ekonomi ve kamu politikasından paydaşları bir araya getirerek, perspektif çeşitliliğini teşvik eden ve üretken bir toplantı gerçekleştirdik.”

Chatham House Direktörü Bronwen Maddox da, “İngiltere ve Türkiye; Ukrayna, Gazze gibi güncel krizlerde küresel sorunlara çözüm bulma konusunda kritik rol oynuyor. Chatham House için, kurumsal ortağı Koç Holding ile birlikte bu toplantıyı hayata geçirmek için bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Ekonomik güvenlik ve çatışma çözümünden, yeni teknolojilerin faydalarını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimize ve risklerini nasıl azaltabileceğimize kadar geniş bir konu aralığında fikri tartışmalar yaptık. Ekonomi ve kamu politikasından paydaşları bir araya getirerek, perspektif çeşitliliğini teşvik eden ve üretken bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.