ÇATES’in Halka Arzına SPK’dan Onay

Türkiye’nin ilk termik santrali olmasının yanı sıra yerli taş kömürü ile çalışan ilk ve tek santrali olma özelliğini taşıyan Çatalağzı Termik Santrali’nin (“ÇATES”) Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvuru onaylandı. ÇATES’in halka arz sürecine liderlik edecek kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“İnfo Yatırım”) olarak belirlenirken; talep toplama 57,15 TL fiyatla gerçekleştirilecek.

Şirketin 140.405.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 24.795.000 TL artırılarak 165.200.000 TL'ye çıkarılması ile birlikte; 8.255.000 adet payın da ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 33.050.000 adet pay halka arz edilecek. Halka açıklık oranı %20.01 olarak açıklanırken; halka arzda eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı belirtildi.

İnfo Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyuma yurt içinde 36 aracı kurum iştirak edecek.

Halka arzdan elde edilecek gelir, ÇATES’in özkaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak. Türkiye’deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu Zonguldak’ta bulunan ÇATES, düzenli temettü geliri sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir gelir, temettüye dönüşecek

Halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan ÇATES Genel Müdürü Hamdi ALP, şirketin potansiyeline güvendiğini belirterek, şunları söyledi; “ÇATES Zonguldak’ta, ülkemizdeki taş kömürü rezervlerinin en zengin olduğu lokasyonda bulunuyor. Aynı zamanda; deniz kıyısındaki konumu ile ithal kömüre erişim avantajı ve bu sayedeki kaynak çeşitliliği potansiyeli ile de ülkemizin enerji haritasının sürekliliği adına kritik önem taşıyor. ÇATES’in bir baz yük santrali olarak hiçbir doğal koşuldan etkilenmeden, 7/24 elektrik üretimi yapabilme gücü ve düzenli gelir sağlayan yapısı ile yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum. Bu sürdürülebilir gelire, vereceğimiz düzenli temettü ile halkımızı ortak edeceğiz. Halka arz sayesinde, ürettiğimiz bu değeri yeni yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle; bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze kattıklarımızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”