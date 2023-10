Boyner'in 100. Yıl reklamı büyük ilgi gördü

Filmde yer alan oyuncu kadrosu ve kullanılan geniş arşiv görüntüsüyle geçmişi günümüze taşıyan filmde Boyner Grup, “Cumhuriyet, Cumhuriyet Gibi Yaşanmak İster” mesajıyla, bu daha ilk yüzyılımız diyor.

Boyner Grup, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını hazırladığı film ile kutluyor. Kampanya film kategorisinde büyük prodüksiyonu ile dikkat çeken film, geniş cast ve arşiv görsel kullanımıyla geçmişi günümüze taşıyor. Zülfü Livaneli’nin unutulmaz eseri “Yiğidim Aslanım” notaları ile ekranlara yansıyan film, “Cumhuriyet’e sahip olmak yetmez. Cumhuriyet, Cumhuriyet gibi yaşanmak ister” mesajıyla tamamlanıyor.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Cumhuriyetin yeni yüzyılını heyecan ve umutla karşıladıklarını belirtti. Cem Boyner, “Çağdaş, adil, eşit bir yaşamın teminatı olan Cumhuriyet’i 100 yıl önce bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza borcumuz büyük. Boyner Grup olarak yaptığımız her işte yüreğimizin tam ortasında hissettiğimiz bu değerli emaneti geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İmza attığımız her başarıda, içinde bulunduğumuz topluma değer katmak için giriştiğimiz her işte, her bir söylemimizde bu sorumluluğun izleri var” dedi

Milyonlara ulaşan filmle ilgili değerlendirmelerde bulunan Boyner, “Bugün; eğitimden, istihdama ve cinsiyet eşitliğine kadar birçok alanda bundan 100 yıl önce edindiğimiz kazanımları ileriye taşımak zorundayız. Gençlerimizin, bu ülkeyi sağlam temellerle geleceğe taşıyacak yegâne değerlerimizin, içinde bulunduğumuz çetin koşullar nedeniyle başka ülkelere gittiğini ya da bu hayalle yaşadığını üzülerek izliyoruz. Ülkemizin altın çocuklarını yitiriyoruz. Oysa eşiğinde durduğumuz yeni yüzyılda yolumuz uzun, hayallerimiz büyük. Biz Boyner Grup olarak gururla sahip çıktığımız Cumhuriyet’in ilk yüzyılını bu bilinçle geride bırakıyoruz. Yeni yüzyılımızı ise ‘burası coğrafya kaderdir demeyenlerin ülkesi’ diyerek karşılıyoruz. Bize göre Cumhuriyet’i kutlamak yetmez Cumhuriyet, Cumhuriyet gibi yaşanmak ister. Bizi bekleyen aydınlık gelecek için umutla, şevkle, durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında televizyon ekranlarında, dijital medya ve açıkhava ilanlarda kamuoyuyla buluşan film, Grubun 2023-2024 arasındaki tüm iletişiminde farklı projelerin topluma ulaştırılmasına zemin sağlayacak.

Film link: https://www.youtube.com/watch? v=KOlociORGJQ