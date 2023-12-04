Arıkan Group saatten sonra gözlük sektöründe de büyüyor

ENGİN ÇAĞLAR

Silmo İstanbul Optik Fuarı’na Quantum, Slazenger, Belmond ve Lee Cooper markaları ile katılan Arıkan Group, özel tasarımlarını optik tutkunlarının beğenisine sundu. Arıkan Group 200 m2'lik standında 20 kişilik ekibiyle konuklarını ağırladı. Quantum markasının yeni nesil optik koleksiyonu NXT ve okuma gözlüğü koleksiyonu Wisdom ile ön plana çıkan Arıkan Group, inovatif gözlük tasarımları ile de dikkatleri üzerine çekti.

- Saatten sonra gözlük sektörüne de giren Arıkan Group hakkında bilgi verirmisiniz?

Arıkan Group, 1985 yılında Tahtakale'de açtığı küçük bir mağazada perakende ve toptan saat satışı yaparak ticari faaliyetlerine başladı. Yıllar içinde saat sektöründe kendi markalarını üretmenin yanı sıra global markalardan üretim ve lisans hakları elde ederek Türkiye ve dünya genelinde 70 ülkede 5 binden fazla mağaza ile sektör liderlerinden biri haline geldi. Zaman içinde operasyonlarını genişletti. Saat sektörünün yanı sıra gözlük sektörünü de bünyesine katarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

- Gelecekte hangi yönde büyümeyi hedefliyorsunuz?

Büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız en önemli adımlardan biri; Konyalı Saat mağazalarını bünyemize katmamız oldu. Konyalı Saat ile mağazacılıkta büyümemizi yalnızca bünyemize katılmasından doğan bir sinerji olarak değil; aynı zamanda, tek ve daha güçlü bir şirket olarak Türkiye’nin köklü geçmişi ile yeni bir dinamizmi birleştiren oldukça önemli bir fırsat olarak görmekteyiz. Konyalı Saat, Arıkan Group olarak Türk saat ve gözlük endüstrisine ve mağazacılık bakış açısına yeni bir soluk getirmemizi de sağladı. Bugün Türkiye’de 5 binin üzerinde bayiye satış yapan bir organizasyon olarak, ihracat ekibimiz kendi ürettiğimiz markaları yurt dışında 70’ ülkeye satmaktadır.

Yeni dönemde de Türkiye’nin önde gelen saat ve gözlük üreticisi bir firma olarak globalde istikrarlı konumlanmamıza devam edeceğiz. Yeni ve inovatif koleksiyonlar geliştirerek, markalaşmadaki iddiamızı artırmak istiyoruz. Hhedef segment ve ülkelere göre e-ticarete de sıcak bakarak burada da yenilikçi yaklaşımlara açık fikirli yaklaşmaktayız.

- Bünyenizde bulunan markalarınız nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz?

2005 yılında lisanlı çocuk gözlükleriyle gözlük sektörüne giriş yaptık. 2012'de dünyanın önde gelen spor markalarından Slazenger'ın üretim ve satış lisansını alarak bu alandaki yatırımlarımıza devam ettik. 2016'da kadın tüketicilere odaklanan Belmond markası ile kaliteli ve şık ürünler tasarladık. 2017'de dünya genelinde kaliteli jean ürünleriyle tanınan Lee Cooper markasını portföyümüze ekledik. 2019'da tüketiciye tasarım ve kaliteyi erişilebilir fiyatlarla sunmayı amaçlayarak Quantum markasıyla marka çeşitliliğimizi daha da güçlendirdik.

Quantum: 1995 yılından beri erkek modasının gözdesi olan Quantum, modern tasarımları ve geniş ürün yelpazesiyle büyük beğeni topluyor. Arıkan Group markaları arasına katıldıktan sonra, stil ve fonksiyonelliği harika bir şekilde birleştirerek sektörde kendine özgü bir konum edinen Quantum, her zaman tarzından ödün vermeden en şık ve mantıklı seçimleri yapmayı seven erkeklere hitap ediyor.

Tasarımlarında hafiflik, esneklik ve dayanıklılık özellikleri ile ön plana çıkan marka %100 titanyum malzemeler ve el yapımı kaliteli asetatlarla üretilerek kullanıcılarına vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Quantum'un benzersiz tasarımları ve kalitesi, stil sahibi erkekler için oldukça ideal.

Arıkan Group, özel projelerin markası olarak konumlandırdığı Quantum ile 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılına özel, sınırlı sayıda üretilen, her detayı özenle düşünülmüş ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini yansıtan sembollerle donatılan prestij bir saat koleksiyonu tasarladı. Kadın, erkek ve cep saatinden oluşan bu koleksiyon, tüketici nezdinde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Slazenger: 1881 yılında İngiltere'de Ralph ve Albert Slazenger kardeşler tarafından spor giyim markası olarak kuruldu. 140 yılı aşkın bir sürede spor sektörünün öncü markalarından biri haline gelerek, spor malzemeleri ve spor giyim aksesuarları konusundaki mükemmel kaliteye odaklandı.

Slazenger, sportif mirasını ve deneyimini gözlük ve saat sektörüne de taşıdı ve kısa sürede dünya genelinde saat ve gözlük tutkunlarının beğenisini kazandı. Geniş bir tüketici kitlesine hitap eden Slazenger, yüksek kalite, konfor ve dayanıklılığı canlı, sportif ve enerjik tasarımlarla birleştirerek her zevke uygun seçenekler sunuyor.

Belmond: 2013 yılından bu yana kadınların gözde tercihlerinden biri olarak, şık ve sofistike gözlük tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Modanın son trendlerini takip eden ve feminen detaylara ilgi duyan kadınlara farklı seçenekler sunan Belmond, tasarım estetiğini ön planda tutarken, aynı zamanda kullanışlılık ve yüksek kalite konularında hiçbir ödün vermiyor.

Sadece bir gözlük markası olmayan Belmond, aynı zamanda tarz ve zarafeti bir araya getirerek stili tamamlıyor. Belmond’un her anın ve her kıyafetin mükemmel tamamlayıcısı olmaya aday zarif koleksiyonları, stili ve zevki en üst düzeye çıkarmak için tasarlanıyor.

Lee Cooper: 1908 yılında İngiltere'de Morris Cooper tarafından kuruldu. İş kıyafetleri üretimiyle sektöre adım atan marka, zaman içinde şıklık ve konforu bir araya getirerek Avrupa'nın ilk ve benzersiz jean markası haline geldi. Lee Cooper'ın bu yepyeni akımı önce İngiltere'yi, ardından tüm Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Geçen 100 yıldan fazla bir sürede, Lee Cooper zengin mirasını korumakla kalmayıp, ikonik tasarımlarını bir asrın tecrübesiyle donattı. Hala dünyanın en tanınmış jean markalarından biri olma unvanını sürdüren Lee Cooper, gözlük sektöründe de adından söz ettiriyor. Trendlere ayak uyduran genç ve dinamik tasarımları, rahatlık sunan malzemeleriyle gözlük sektöründe önemli bir konum elde eden Lee Cooper, kullanıcılarına hem stil hem de konforun mükemmel bir birleşimini sunuyor.

- Öne çıkan proje ve iş birliklerinden nelerdir?

2021 yılında Slazenger için ekran karşısına geçen İlker Kızmaz, markanın reklam yüzü oldu. Reklam filmi, HerSlazengerSen mottosuyla enerjik stilini aksesuarlarında yansıtmak isteyen modaseverlere seslendi.

2022 yılında ise Türk Rock müziğinin başarılı ismi Teoman ile gerçekleştirdiğimiz dikkat çekici reklam kampanyasıdır. Bu kampanya Quantum markasının gözlük sektöründeki tanınırlığını artırdı.

- Yakın gelecekte yeni proje, yatırımlar veya iş birlikleri olacak mı?

Yakın gelecekte öncelikli olarak inovasyonu teşvik etmek bizim için önemli. Ar-Ge departmanımız, yeni malzemeler, teknolojiler ve tasarım yaklaşımları geliştirmek için aralıksız çalışıyor. Sürdürülebilirlik hem çevresel hem de toplumsal açıdan önemli bir hedefimizdir. Sürdürülebilir malzemeler kullanarak üretim yapmak ve çevreye duyarlı uygulamaları benimsemek için yatırımlar yapıyoruz. Dijital pazarlama ve e-ticaret, işimizin büyümesi için kritik bir rol oynamaktadır. Online varlığımızı güçlendirmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için bu alanlara da yatırım yapıyoruz. Ayrıca yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Bu, yeni mağazalar açmak, distribütörlerle iş birliği yapmak ve uluslararası müşteri tabanımızı genişletmek anlamına gelir. Çalışanlarımızın sürekli olarak eğitilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi, uzun vadeli başarımızın temelini oluşturur. Eğitim programlarına ve yetenek geliştirme fırsatlarına da yatırımlar yapıyoruz.

-Koleksiyonlarınızda en dikkat çeken özellikler nelerdir?

Her markamız kendine ait dikkat çekici özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. Quantum, benzersiz tasarımları ile en şık çözümleri sunarken %100 titanyum ve el yapımı asetat malzemeleriyle öne çıkıyor. Hafif, esnek ve konforlu modellerden oluşan Quantum’un özel serileri dayanıklılığıyla uzun süre kullanım olanağı sunuyor.

Slazenger ve Lee Cooper için var olan serilerimizde ağırlıklı olarak renkli asetatlar kullanarak yüksek kalite, konfor ve dayanıklılığı canlı, sportif ve enerjik tasarımlarla birleştiriyoruz.

Kadınlara yönelik geniş ürün yelpazesi sunduğumuz Belmond ile kedi gözü, köşeli ve kelebek modelleriyle zarif ve şık tasarımları bir araya getiriyoruz.

- Hangi teknolojileri kullanarak gözlüklerinizi üretiyorsunuz?

Bu yılın son çeyreğinde iş ortaklarımızla buluşturduğumuz Yeni Quantum NXT serisiyle gözlük sektöründe teknolojik inovasyonları yakından takip ettiğimizi tekrar kanıtlamış olduk. NXT serisi, titanyum hafifliğine sahip olağanüstü materyallerden oluşan saplardan üretildi. Karbon liflerinden daha üstün bir yapıya sahip bu özel malzeme, hafifliği, dayanıklılığı ve konforlu kullanımı bir arada sunuyor. Düşük solma oranına sahip zengin renk seçenekleri ve el yapımı kaliteli asetatlarla üretilerek kullanıcılarına vazgeçilmez bir deneyim sunarken tasarımında ustalığı harmanlayarak oluşturduğu maskülen çizgileri ile de fark yaratıyor.

Ayrıca lisansörü olduğumuz Lee Cooper ve Slazenger markalarımızda var olan enjeksiyon gözlüklerimizde, çok yüksek sıcaklıklara daha uzun süre dayanıklı kalan PPSU özelliğine sahip. Ürünlerimizin büyük bir çoğunluğunda çerçeve ve saplarında kullanılan IP Kaplama özelliğiyle kullanıcıya dayanıklı ve cilt dostu olanaklar sunuyoruz.

- Gözlük sektöründeki rekabetin giderek arttığı bir dönemde sizi farklı kılan nedir?

Gözlük kategorilerinde sektör trendlerini takip edip ortaya çıkan tasarımların en hızlı şekilde üretimini sağlayarak B2B hedeflerimize ve son kullanıcılara ulaştırıyoruz. Arıkan Group olarak sektöre, iş ortaklarına, çalışanlarına ve müşterilerine daima yenilikleri, son trendleri, büyümeyi ve gelişme imkanlarını, yüksek kaliteyi misyon edinmesiyle “winwithus/bizimlekazan” felsefesini geliştirdik. Bu misyondan hareketle bizim değişmez değerimiz olan kazan/kazan stratejimizle rakiplerimizden farklılaşıyoruz.

- Hedef kitleniz?

Ürünlerimizi her yaş ve tarza uygun olarak tasarlıyoruz, bu nedenle geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyoruz.

- Dağıtım kanallarınız nelerdir?

Ürünlerimiz, dünya genelinde mağazalarda ve online platformlarda bulunabilir. Ayrıca birçok optik mağazası da ürünlerimizi satmaktadır. Bugün Türkiye’de 5 binin üzerinde bayiye satış yapan bir organizasyon olarak, ihracat ekibimiz kendi ürettiğimiz markaları yurt dışında 70’ ülkeye satmaktadır. Yeni dönemde hedef segment ve ülkelere göre e-ticarete de sıcak bakarak burada da yenilikçi yaklaşımlara açık fikirli yaklaşmaktayız.

- Ulusal ve uluslararası hangi fuarlara katılıyorsunuz?

Silmo Paris Fuarı

Silmo İstanbul Fuarı

MIDO Milano Eyewear Fuarı

2024 yılında İzmir’de ilk kez düzenlenecek olan OpticWorld İzmir’in de katılımcısı olacağız.

Silmo Fuarları hakkında genel yorumunuz nedir ve beklentinizi karşıladımı?

Tüm sektörü bir araya getiren bu büyük fuarlar birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Fuar, sektördeki diğer profesyonellerle tanışma ve iş bağlantıları kurma fırsatı sunar. Beklentim, yeni iş ortakları ve tedarikçilerle bağlantı kurarak işimizi geliştirmek. Bununla birlikte yeni gözlük tasarımları, teknolojileri ve trendleri sergilenir. Bu yenilikleri yakından inceleyerek ürün yelpazemizi yenileme ve müşterilerimize daha fazla seçenek sunma konusunda ilham almamızı sağlıyor. Sektördeki son gelişmeleri takip etmek için fuardan faydalanmayı umuyorum. Bu, pazar trendleri, rekabet analizi ve müşteri ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oluyor. Markalarımızı tanıtmak ve bilinirliğimizi artırmak için bir fırsat sunuyor. Beklentim, ziyaretçilere firmamızı tanıtarak yeni müşteri potansiyeli ve marka bilinirliklerimizi artırmak.

- Silmo İstanbul'da standınızı ziyaret eden müşterilere özel bir fırsat sundunuz mu?

Arıkan Group olarak 200 m2'lik standımızda 20 kişilik ekibimizle konuklarımızı ağırladıt. Quantum markasının yeni nesil optik koleksiyonu NXT ve okuma gözlüğü koleksiyonu Wisdom ile ön plana çıktığını ve inovatif gözlük tasarımlarımız ile de dikkat çektiğimizi düşünüyorum. Standımızı ziyaret eden müşterilere özel kampanyalar kurguladık. Ayrıca yeni koleksiyonumuza özel ön sipariş fırsatları da mevcuttu. Bizim için oldukça verimli bir fuar olduğunu düşünüyorum.

Arıkan Group Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Gözde Ok ve markanın iletişim ajansı OMG İletişim’in cevval çalışanlarıyla fuarı ve gözlük sektörünü konuştuk.