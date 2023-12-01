Arıkan Group, gözlük ihracatında portföyünü büyütüyor

Türkiye'nin lider gözlük üreticilerinden Arıkan Group, optik ve gözlük endüstrisinin en büyük fuarlarından biri olan Silmo İstanbul'da yerini aldı. Silmo İstanbul Optik Fuarı'na kendi tasarımı ve özel projelerin markası olarak konumlandırdığı Quantum, feminen detaylarıyla Belmond, genç ve dinamik tasarımlarıyla Lee Cooper ve sportif DNA'sını 100 yıllık tecrübesiyle gözlük sektörüne taşıyan Slazenger markalarıyla katılan Arıkan Group, yeni koleksiyonlarıyla fuar katılımcılarından tam not aldı.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 10. yılını kutlamanın gururunu yaşayan Silmo İstanbul Optik Fuarı, 23 - 26 Kasım tarihlerinde Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini ağırladı. 200’e yakın katılımcı firma ve 900’ün üzerinde yerli ve yabancı markanın katıldığı Silmo İstanbul Optik Fuarı, katılımcılarını hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden iş uzmanları ile bir araya getiriyor. Fuara Quantum, Slazenger, Belmond ve Lee Cooper markaları ile katılan Arıkan Group, özel tasarımlarını optik tutkunlarının beğenisine sundu. Arıkan Group 200 m2'lik standında 20 kişilik ekibiyle konuklarını ağırladı. Quantum markasının yeni nesil optik koleksiyonu NXT ve okuma gözlüğü koleksiyonu Wisdom ile ön plana çıkan Arıkan Group, inovatif gözlük tasarımları ile de dikkatleri üzerine çekti.

''Gözlük Sektöründe İstikrarlı Bir Şekilde Büyümeye Devam Ediyoruz''

Arıkan Group, 2005 yılında lisanlı çocuk gözlükleri ile giriş yaptığı gözlük sektöründeki yatırımlarına 2012 yılında dünyanın sayılı spor markalarından Slazenger'ın üretim ve satış lisansını alarak devam etti. 2016 yılında kadın tüketicilere odaklanan, kaliteli ve şık ürünleri ile ön plana çıkan kendi markası Belmond'u pazara sundu. 2017 yılında tüm dünyada özellikle kaliteli jean ürünleri ile popüler olan Lee Cooper markasını da portföyüne ekledi. 2019 yılında ise tasarım ve kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen Quantum markası ile marka karmasını daha da güçlendirdi. 2022 yılında Türk Rock müziğinin başarılı ismi Teoman'la yaptıkları reklam kampanyası ile Quantum markasının bilinirliğini arttırdıklarını belirten Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, ''Gözlük sektöründe istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Tüm sektörü bir araya getiren bu büyük fuarlar bize birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Fuar, sektördeki diğer profesyonellerle tanışma ve iş bağlantıları kurma fırsatı sunuyor. Bu yıl tüm markalarımız ile Silmo İstanbul Optik Fuarı'nda yerimizi aldık. İhracat tarafında 30'u global olan 250 iş ortağımız bizi ziyaret etti. 50 adet potansiyel iş birliğinin yanı sıra gözlük ihracatında 4 yeni ülke için fırsatlar yakaladık. Quantum markamızın yeni NXT Serisi, titanyum hafifliğine sahip cam, esnek ve dayanıklı olağanüstü materyallerden oluşan özel saplarla üretildi. Karbon liflerinden daha üstün bir yapıya sahip bu özel malzeme, hafifliği ve dayanıklılığı bir arada sunarken, düşük solma oranına sahip canlı ve zengin renk seçeneklerinden oluşuyor. Bu yeni seri, gözlük tasarımlarına yeni bir soluk getirirken esnek tasarımı ile mükemmel bir uyum vaat ediyor. Ayrıca Quantum markamız ile birlikte optik çerçeve koleksiyonunu okuma gözlükleriyle genişletiyoruz. Wisdom Serisi, yepyeni 2 model ve 8 farklı renkle, yakın okuma ihtiyacı olan tüketicilere konfor, şıklık ve kaliteyi bir arada sunuyor. Ürünlerimiz, ergonomik tasarımları, zarif renk seçenekleri, dayanıklı paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden üretilmiştir. Wisdom, Quantum markamızın kendi ürettiği ilk yakın okuma gözlüğü serisidir " dedi.

''Yeni Trendleri Takip Edip Gözlükte İnovasyona Teşvik Ediyoruz''

Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, ''Yakın gelecekte öncelikli olarak gözlükte inovasyonu teşvik etmek bizim için önemli. Ar-Ge departmanımız, gözlük üretiminde yeni trend, malzeme ve teknolojilerle tasarım yaklaşımları geliştirmek için sürekli çalışıyor. Sürdürülebilirlik hem çevresel hem de toplumsal açıdan önemli bir hedefimizdir. Sürdürülebilir malzemeler kullanarak gözlük üretimi yapmak ve çevreye duyarlı uygulamaları benimsemek için yatırımlar yapıyoruz. Gözlük kategorilerinde sektör trendlerini takip edip ortaya çıkan tasarımların en hızlı şekilde üretimini sağlayarak B2B hedeflerimize ve son kullanıcılara ulaştırıyoruz. Arıkan Group olarak sektöre, iş ortaklarına, çalışanlarına ve müşterilerine yenilikleri, son trendleri, büyümeyi ve gelişme imkanlarını sunmayı ve yüksek kaliteyi misyon edinmesiyle “winwithus/bizimlekazan” felsefeni geliştirdik. “Bizimle-kazan” felsefemiz bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor. Diğer taraftan, dijital pazarlama ve e-ticaret, işimizin büyümesi için kritik bir rol oynamaktadır. Online varlığımızı güçlendirmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için bu alana yatırım yapıyoruz. Ayrıca yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Bu, yeni mağazalar açmak, distribütörlerle iş birliği yapmak ve uluslararası müşteri tabanımızı genişletmek anlamına geliyor.'' diye belirtti.