Alarko Carrier, En Çok AR-GE Yatırımı Yapan 250 Şirket Arasında

Küreselleşen ekonominin yaşandığı büyük rekabet ortamı, Ar-Ge’yi hayatta ve ayakta kalmanın omurgası haline getirdi. Ar-Ge’ye yatırım yapan ülke ve şirketlerin aldığı verimin olağan üstü derecede yüksek olması Türkiye’deki şirketleri bir yandan Ar-Ge yatırımlarını artırmaya, öte yandan da daha verimli bir hale getirmeye zorluyor. Şirketlerin rekabet güçlerine ve kârlarına büyük katkılar yapan Ar-Ge yatırımları umut verici bir biçimde Türkiye’de de her sene biraz daha artıyor.

Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan “Kurulduğumuz günden bu yana iklimlendirme sektörünün öncü markası olarak, Türkiye ve dünya pazarının ihtiyaçlarına uygun, yüksek teknoloji ürünler geliştiriyoruz. Bu sene ciromuzun yaklaşık %2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdık. Ürünlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla Ar-Ge tesislerimizde TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak çalışmalar, testler yapıyoruz. Ayrıca Carrier’dan yapılan teknoloji transferleri ile ürünlerimizde önemli geliştirmeler sağlıyoruz. 2024 yılındaki yatırımlarımızı Ar-Ge ve inovasyon odaklı yapmayı hedefliyoruz” dedi.