Alamayan kiralıyor!

Kiralabunu‘nun Kurucu Ortağı Elif Kapıcı Erdem, ”Hem kasım indirim hareketliliği hem de 1 TL kampanyamız rekor talep yarattı. Kampanya süresinde 10.000’i aşan yeni üye Kiralabunu ile kiralamanın avantajlarıyla tanıştı. En çok cep telefonu ve ev elektroniği kategorilerimizde hareketlilik yaşandı” dedi.

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş, yüksek enflasyon, cep telefonlarına gelen izin harçlarındaki artış 2023 yılında kiralama sektörünün önünü açtı. Sektör son dönemde perakende hareketliliğinden de olumlu etkilendi. 15 kategoride 600’ü aşkın üründe kiralama imkânı sunan kiralabunu.com'da kiralamaya talep kasım ayında artış gösterdi.

Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı Erdem, “Kasım ayında 1 TL kampanyasıyla kullanıcıların ‘satın almak’ yerine kiralamaya yönelmesini istedik. İhtiyacı olan, ürün deneyimlemek isteyen, teknoloji tutkunu olanlar kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Kasım ayındaki genel perakendedeki hareketlilik de kampanyamıza ivme kazandırdı. Kısa bir sürede 10.000’in üzerinde yeni üye ile tanıştık. Talepler de ağırlıklı cep telefonu, tablet ve ev elektroniğinde yoğunlaştı. Kiralama talebi daha çok gençlerden geldi. Ağırlıklı olarak da 6 ay ve üzeri süre ile kiralamaya yöneldiler” dedi. Kapıcı, kiralamanın satın almadan önce iyi bir deneyim sunduğuna dikkat çekti ve tüketiciler ürünlerin performanslarından memnun kalırlarsa; siteden satın alma opsiyonlarını da değerlendirebildiklerini belirtti.

Hem bireysel kullanıcılar hem şirketler kiralıyor

Erdem, ”2023 yılında yeni kategoriler açtık, özellikle hobi kategorilerine öncelik tanıdık, ürün portföyümüzü genişlettik. Yıl sonunda 100 bin üyeye ulaşmayı planlıyoruz. Bireysel kiralamayla birlikte, kurumsal kiralamada önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. 2024 yılından umutluyuz” dedi.

Cep telefonundan robot süpürgeye, televizyondan kulaklığa, sağlıktan müziğe 15 kategoride 600‘ün üzerinde ürünün kiralandığı Kiralabunu.com, tüketici talepleri doğrultusunda her geçen gün ürün portföyüne yeni kategoriler ekliyor.