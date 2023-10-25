Açık Holding’den Cumhuriyet’in 100. Yılına Yaraşır Bir Proje: Cumhuriyet’in Öncü Kadınları

Açık Holding, Cumhuriyet mirasına verdiği önem ve o mirası gelecek nesillere aktarma amacıyla “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi”ni hayata geçiriyor. Cumhuriyet’in en büyük katkılarından birinin kadın hakları olmasının bilinciyle, Cumhuriyet tarihine adını yazdıran öncü kadınlarla yola çıkarak uzun yıllar sürecek bir projenin de ilk adımını atıyor.

Kapsayıcı ve eşitlikçi kurumsal kültüründen aldığı güçle Açık Holding, ilkleri başaran kadınların, geçmişte ve geleceğe bıraktığı izleri gün yüzüne çıkaran projenin ilk adımında; Yazar Özlem Özdemir küratörlüğünde Cumhuriyet’in kurulduğu günden bugüne kadınların başarı hikâyelerini halkımıza armağan ediyor. “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları” sergisi; Atatürk’ün kadına bakış açısını kronolojik olarak anlatırken Türk kadının haklarını kazanma sürecini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sergide, ilkleriyle fark yaratmış 20 kadının kapsamlı biyografilerinin yanı sıra dünden bugüne başarılarıyla ilham veren kadınlara da yer veriliyor. Serginin küratörü Yazar Özlem Özdemir, “Cumhuriyet'in kadına sağladığı kazanımları anlatan bu kapsamda bir sergi ilk kez yapılıyor,” diyerek projenin öneminin altını çiziyor.