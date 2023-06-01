Simge’nin “Aşkın Olayım” parçasının Spotify’daki dinlenmeleri geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından yükselişe geçmişti. Icardi’yle özdeşleşen şarkı, Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte kutlamaların da odağında yer aldı. Top 50 - Türkiye listesinde, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde 1 numaraya yükselen parçanın dinlenmeleri, bu dönemde neredeyse yüzde 60 daha fazla arttı.

Simge’nin 2018 yılında yayınlanan ilk stüdyo albümü Ben Bazen’de yer alan “Aşkın Olayım”, bu sezon Icardi’nin gollerinin ardından stadyumda çalınmış ve taraftarla özdeşleşmişti.

Galatasarayın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından zaferi tribün şarkılarıyla kutlayan taraftarların etkisiyle “Şereftir Seni Sevmek” Spotify’ın Viral 50 - Turkey listesinde ikinci sıraya yükseldi ve dinlenme sayısı yine bu dönemde yüzde 1300’ün üzerinde artış gösterdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ