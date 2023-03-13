Sesiyle ve şarkılarıyla dikkatleri üstüne çekmeye başlayan Seda Yüksel, yeni teklisi ‘Zıpkın’ ile yeniden sahalara geri dönüyor. 17 Mart Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda Alex-t Prodüksiyon etiketiyle yayınlanacak şarkının yaratıcı prodüktörü Alex Tataryan.

Sözleri Alex Tataryan Aysun Aydın müziği Alex Tataryan’a ait şarkıdaki ud, keyboard ve gitarları çalan Metehan Köseoğlu aynı zamanda Zıpkın’ın aranjörlüğünü üstlendi.

Okyanus Olmak İstiyorum…

Parlak müzikal renkliliğe sahip Zıpkın; her insanın hayatından gelip geçmiş çeşitli hâllerin bıraktığı duygular etrafında örülmüş bir anlatım yapısına sahip. Seda Yüksel bu şarkı için yolculuğunu “Her insan bir su damlasıdır, ben okyanus olmak istiyorum’’ diyerek bahsediyor.

Yapım: Alex-T

Prodüktör: Alex Tataryan

Söz: Alex Tataryan- Aysun Aydın

Müzik: Alex Tataryan

Düzenleme: Metehan Köseoğlu

Gitarlar, Ud, Keyboard: Metehan Köseoğlu

Back Vocal: Alex Tataryan

Fotoğraf: Cemre Mert

Biyografi

Seda Yüksel, 14.05.1991 yılında İstanbul/ Kadıköy’de doğdu. Aslen Rizeli. Müzik hayatına ilkokuldaki ses yarışmaları ile başladı. Lirik soprano ses aralığında kendine has tarzı ile duygusunu derinden hissettirebilen bir yorumcu. Haliç Üniversitesi Türk sanat müziği ses eğitimi bölümünde mezun oldu. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça ile çalışma imkanı yakaladı. Profesyonel sahne hayatı, üniversite hayatına devam ederken kendi orkestrası ile sahne alarak başladı. 2019 yılında ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2020 yılında ilk single çalışması ‘Aşk Senin Adın’ 2021 yılında Alex Tataryan ile ilk düet çalışması ‘İyikim Benim’ ardından ‘Beni Seviyor musun?’, ‘Denizde Akşam’ sonrası yine Alex Tataryan ile ‘Kum taneleri’ teklileri yayımlandı. 2022 yılında ‘Kalbim’ ve ‘Zaman’ 2023 yılının ilk ayında Evde Akustik adı altında evinde en doğal hali ile yorumladığı ‘Güneşimi Kaybettim’ müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezzi