Farkındalık yaratma: Sanat, toplumsal ve politik meselelere dikkat çekerek insanların bu konulara karşı farkındalığını ve duyarlılığını artırır. Bu sayede, insanlar olaylara ve sorunlara karşı daha bilinçli hale gelir.

Eleştirel düşünceyi teşvik etme: Sanat, insanların mevcut durumu ve olayları sorgulamalarını, değerlendirmelerini ve eleştirel düşünmelerini teşvik eder. Bu, toplumun gelişimine ve değişimine önemli bir katkı sağlar.

İfade özgürlüğü ve ifade biçimleri: Sanat, ifade özgürlüğünün önemli bir parçasıdır ve insanların düşüncelerini, duygularını ve fikirlerini farklı biçimlerde paylaşmalarına olanak tanır. Bu, toplumun farklı kesimleri arasında iletişimi ve anlayışı artırır.

Toplumsal ve politik değişimlerin yansıtılması: Sanat, tarihsel süreçler ve toplumsal dönüşümler sırasında yaşanan değişiklikleri yansıtarak, bu değişimlerin kaydedilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur.

Etkinlik ve protesto aracı: Sanat, insanların sosyal ve politik meselelerle ilgili görüşlerini ve taleplerini dile getirmelerine yardımcı olan bir etkinlik ve protesto aracıdır. Bu, toplumda adalet ve eşitlik taleplerinin yayılmasını ve politik değişimlerin gerçekleşmesini sağlar.

Toplumsal dayanışmayı ve birliği güçlendirme: Sanat, farklı kültürel ve sosyal kesimlerin ortak değerler ve hedefler etrafında birleşmelerine yardımcı olarak, toplumsal dayanışmayı ve birliği güçlendirir. Bade'den yepyeni şarkı "Evde Yok"