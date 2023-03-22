BUNLARA DİKKAT

Sahur, Ramazan ayı sırasında iftar ve sonraki gün boyunca oruç tutulacak olan günün ilk yemeğidir. Sahurda yenilecek yiyecekler, kişinin oruç boyunca kendini aç hissetmemesi için yeterli miktarda enerji sağlamalıdır. Bu nedenle, uzun süre tok kalmaya yardımcı olacak protein, lif ve kompleks karbonhidratlar içeren yiyecekler tercih edilmelidir.

Sahurda yenilecek yiyecekler, kişinin damak tadına ve kültürel geleneklerine bağlı olarak değişebilir. Ancak şekerli, işlenmiş ve yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmak önemlidir, çünkü bunlar hızlı bir şekilde sindirilir ve kişinin gün boyunca aç hissetmesine neden olabilir.

UZMANLARA DANIŞIN

Sahurda tercih edilebilecek yiyecekler arasında; tam buğday ekmeği, yumurta, yoğurt, lor peyniri, fındık, badem, ceviz, mercimek, nohut, kuru fasulye, sebzeler, taze meyveler ve su yer alabilir. Bununla birlikte, herkesin sağlık durumu ve beslenme ihtiyaçları farklı olduğundan, en uygun sahur yiyeceklerini belirlemek için bir doktor veya diyetisyenle görüşmek faydalı olabilir.

Kaynak: yenigüngazete