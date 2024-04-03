Ramazan Bayramı İçin Tatilciler Aramalara Başladı

Yılın ilk tatilinin süresinin uzun olmasından dolayı ise tatilseverlerin Akdeniz ve Ege bölgesindeki tatil destinasyonlarına yöneleceğini ön görülüyor. Erken rezervasyon içinde son dönemin içerisinde yer alırken Nisan ayı için tatil planı yapacak tatil severlerin bu ay rezervasyonlarda yoğunluk oluşturacağı gözlemleniyor. Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya konuyla ilgili olarak. “Mart ayıyla birlikte erken rezervasyon dönemi için son döneme girmiş bulunuyoruz. Yazın tatil yapmak için ayıracağımız bütçeden daha uyguna şu an satın alabiliriz. Özellikle bankaların sunduğu erteleme, vadesiz taksitlendirme, puan-ödül verme gibi fırsatlarını da değerlendirerek tatilimizi çok uygun koşullarla planlayabiliriz. Nisan ayındaki bayram tatili için bu ay aramaların yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz’’ dedi.

ERKEN REZERVASYON İÇİN SON DÖNEM BAŞLADI

Baharın müjdecisi Mart ayı aynı zamanda tatilseverleri bekleyen 2024 yaz dönemi için de zamanın azaldığının hatırlatıyor. Kasım ayında başlayan erken rezervasyon dönemi Mart ayıyla birlikte artık son dönemine girdi. Neredekal.com’un Şubat ayı verilerine göre de tatilseverlerin hala en çok erken rezervasyon otelleriyle ilgili arama gerçekleştirdiği gözlemleniyor. Erken rezervasyon dönemi boyunca tatilseverlerin en çok arama yaptığı bölgeler ise turizmin gözde destinasyonları: Kıbrıs, Antalya ve Bodrum olarak ön plana çıkıyor. Henüz tatil planı yapmayan ve aramalara devam eden tatil severler için son avantajlı fırsatlardan faydalanmak için zaman azalıyor.

Ankara’da Şubat Ayında Oda Fiyatları %222 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre % 94,78 ile en çok fiyat artışını restoran ve otellerde görüldü.

Neredekal.com’da listelenen 23.000’den fazla tesise ait veriler incelendiğinde, Şubat ayında otellerin oda fiyatlarının bir önceki yıla kıyasla %79 artarak 1.457 TL’den 2.613 TL’ye yükseldiği görüldü.

En çok oda fiyat artışı ise %222 ile Ankara’da yaşandı. %93 artış ile İzmir ikinci sırada yer alırken %89 artış ile Balıkesir üçüncü sırada yer aldı.

Şubat ayında tatil için en çok aranan temalar ise sırasıyla: Erken Rezervasyon Otelleri, Bungalovlar, Her Şey Dahil oteller oldu. Şubat ayında en çok tatil araması yapılan bölgeler ise sırsasıyla Antalya, Kapadokya ve Fethiye olarak ön plana çıktı.