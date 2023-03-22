Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli, restorasyonu devam eden caminin ibadete açık bölümünde kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Camiye gelen vatandaşlar mukabeleye katıldı.

Serenli, AA muhabirine, mukabele geleneğinin özellikle ramazan ayında asırlardır devam ettiğini söyledi.

Serenli, "Diğer zamanlarda da okunabilir ama ramazan ayında toplumsal olarak camilerimizde cemaatimize karşı okuyoruz. Evlerde de büyüklerimiz, teyzelerimiz Kur'an-ı Kerim ile sosyal medya ya da televizyonlardan mukabeleyi takip ediyorlar." dedi.

Kadir Gecesi'nde hatimlerin duasını tüm vatandaşlarla yapmak amacıyla mukabele geleneğine bir gün öncesinden başladıklarını anlatan Serenli, camideki restorasyonun devam ettiğini ancak ibadetlerini yapabildiklerini bildirdi.

Serenli, "Camimizin bir bölümü ibadete açık. Biz burada hem hatimlerimizi, mukabelelerimizi okuyacağız hem teravihlerimizi kılacağız hem de haftada iki gün enderun usulü teravih namazlarımızı kılacağız." diye konuştu.(AA)