Ramazan ayı, İslam dini için önemli bir aydır ve bu ay boyunca Müslümanlar oruç tutarlar. Ancak, ibadetler sadece oruç tutmakla sınırlı değildir.

Ramazan'da yapılan diğer ibadetlerden bazıları:

Teravih Namazı: Ramazan ayında teravih namazı kılınır. Teravih namazı, Ramazan ayının ilk gecesinden itibaren her gece kılınır ve sabah namazı vaktine kadar devam eder. Teravih namazı, normal namazlardan farklı olarak 20 rekat şeklinde kılınır ve cemaatle birlikte kılınması önerilir.

Tevbe Namazı: Tevbe namazı, Ramazan ayında özellikle kılınması önerilen bir namazdır. Bu namaz, gece yarısından sonra kılınır ve en az 2 rekat olmak üzere 8 rekat olarak kılınabilir.

Kadir Gecesi İbadeti: Kadir gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içinde yer alan ve İslam dini için çok önemli bir gece olan bir gecedir. Bu gece ibadet edilmesi ve duaların kabul olacağı düşünüldüğü için, Müslümanlar Kadir gecesi boyunca ibadet etmektedirler. Bu ibadetler arasında namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek yer alır.

Zekat ve Sadaka Vermek: Ramazan ayı, zekat ve sadaka vermek için uygun bir zaman olarak kabul edilir. Müslümanlar, Ramazan ayında zekat ve sadaka vererek, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olurlar.

Kaynak: yenigüngazete