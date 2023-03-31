Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran ve Adem Türker gibi ünlü oyuncuların rol aldığı oyunu izlemeye gelenler arasında; Hakan Altıner, Kerem Atabeyoğlu, Sadi Celil Cengiz ve kız arkadaşı Beste Kahraman da vardı. Pelin Karahan'ın ilk tiyatro deneyimi olan ‘Şaşırt Beni’, seyircisinden büyük beğeni topladı.

KerkiSolfej ve MMT ortaklığı ile tiyatro severler ile buluşan oyunda, kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar verip karanlık tarafa geçmek isteyen birinin, olmadığı biri gibi davranmaya mecbur kalması ve kendini türlü komik durumların içinde bulmasının konu ediliyor. Yoğun ilgiyle Oyunun dekor tasarımları Ceren Karahan, sahne tasarımları Barış Dinçel tarafından hazırlanırken, müzikleri ise Tolga Çebi tarafından besteleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ