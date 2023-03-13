Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden besteci sanatçı Mehmet Gümüş, Maltepe’de unutulmaz bir konser verdi. “Sen Giderken” gibi ünlü bestelerini Maltepelilerle birlikte seslendiren Gümüş, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Gümüş, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konsere imza attı. “Buğday Tanesi”, “Turnam Başım Darda Benim”, “Yele Verdim Resimleri”, “Sen Giderken” gibi birçok ünlü bestenin de sahibi olan Gümüş, halk müziğinin usta isimleri Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu gibi isimlerin yanı sıra bestelerini de seslendirdi. “Kızıl Oldu Karadeniz” ve “Halil İbrahim” türkülerine halk da eşlik ederken, bazı vatandaşların duygulanıp ağladığı görüldü.

CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ve Sol Parti’den Alper Taş’ın katıldığı gecede konuşan Gümüş, “Pandemi döneminde sanatçıları unutmayan belediyelere teşekkür ederim. Başkan Ali Kılıç’a ayrıca bu güzel gece için teşekkür ediyorum” dedi. Gümüş, deprem bölgesinde olması sebebiyle konsere katılamayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da mesajını okudu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi