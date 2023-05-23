Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali ne zaman? Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali programı? Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin ne zaman yapılacağı ve Festival'in programı belli oldu. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçı katılacak. Detaylar haberimizde...

“Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin yerel basın toplantısı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, festival koordinatörü Derya Ön, basın sözcüleri Ayşegül Uygun ve T. Murat Tamer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Yavuz Yılmaz, NUUP Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Göktaş, SETUR Netsel Marmaris Marina’nın Ticaret Merkezi ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Gökçen Çatalkaya, LORYMA RESORT Otel Müdürü Uğur Dağkıran’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Soldan sağa; Derya Ön, Menderes Akbulut, Gökçen Çatalkaya, Yavuz Yılmaz, Mehmet Oktay, Ayşegül Uygun, Murat Tamer, Kemal Göktaş, Uğur Dağkıran

Toplantıda, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl ikinci kez sanatseverleri ağırlamaya hazırlanan festivalin detaylı programı açıklandı. Amos Antik Kenti’nden ilham alarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023, Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek açılış töreninin ardından, şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak vereceği açılış konseriyle başlayacak. Pek çok yıldız sanatçının ve ekibin konuk olacağı festival, aynı zamanda sergiler, söyleşiler, koro ve sokak konserleri gibi ücretli ve ücretsiz birçok farklı etkinlikle renklenecek.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF), heyecan verici ve nitelikli etkinliklerle Marmaris’e kültür-sanat ağırlıklı, uluslararası, kaliteli ve kalıcı bir kimlik kazandırmayı, Marmaris’in kent kimliğine sanatla değer katmayı hedefliyor. Marmarislilerin ve Marmaris’i ziyaret edenlerin sanat ve kültürle dolu günler geçirmelerini sağlayan festival, dünya çapındaki sanatçıları Marmarisli sanatseverlerle buluşturmayı ve yerel değerlerimizi de uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyor.

Her yıl Marmaris sınırları dahilindeki 14 antik kentten birini öne çıkarmayı hedefleyen MKSF, ikinci yılında odağına Amos Antik Kenti’ni alıyor. Tarım için çok elverişli olmayan bir coğrafyada, günümüzde hâlâ geçerli ve çevreye duyarlı yöntemleri kullanarak elde ettikleri zengin ürünler sayesinde sanatsal bir talebin yükseldiği kültürel bir gelişimi de sağlayan kentten ilham alan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023’ün teması, “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” olarak belirlendi.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali ne zaman başlıyor?

2-26 Haziran 2023 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlamaya hazırlanan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023’ün yerel basın toplantısı 23 Mayıs Salı günü gerçekleşti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MAKSAD yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Festivalin Marmaris’te kalıcı olmasını, sürdürülebilir bir şekilde istikrarı yakalayan bir etkinlik olmasını arzu ediyoruz. Marmaris Belediyesi olarak kültür sanatta, bilimde, sporda ve her alanda üzerimize düşeni yapmaya çalıştık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Oktay, festivalin ana temasıyla ilgili olaraksa “Festivalin bu yılki temasını oluşturan Amos’ta devam eden kazılara ve araştırmalara belediye olarak destek verdik. Burayı gün yüzüne çıkararak ilerleyen yıllarda çok daha büyük, güzel etkinlikleri Amos’ta hep birlikte düzenlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yıl yaşanan tüm felaketlerin ardından, festivalin ülkemizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmasını umut ettiklerini ifade eden festival koordinatörü Derya Ön, basın sözcüleri Ayşegül Uygun ve T. Murat Tamer ise festivalin geniş programı hakkında bilgileri aktardılar.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali programı şu şekilde;

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023, klasik batı müziği, caz ve blues konserlerinin yanı sıra koro ve sokak konserlerinden, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarına ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. Festival, 2 Haziran Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek açılış töreninin ardından, şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak vereceği açılış konseriyle başlayacak.

Seramik sanatçısı Pınar Baklan’ın Marmaris için 3 Haziran’da yapmaya başlayacağı ve “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla örtüşen seramik heykel çalışmasının yapım süreci 10 gün boyunca 19 Mayıs Meydanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

1994’ten bu yana üç bini aşkın bar performansı gerçekleştiren, 2000 yılında yayınlanan ilk albümü Chicago Istanbul Mainline sonrasında sayısız festivalde sahne alan MOE JOE grubu, 3 Haziran akşamı Netsel Marina’da vereceği ücretsiz konserle Marmaris’te blues rüzgârı estirecek.

Genç besteci ve piyanist Burçe Karaca’nın, MAKSAD Festival Orkestrası ile 4 Haziran Pazar akşamı Orhaniye Martı Marina’daki tarihi kilise harabelerinin otantik atmosferinde vereceği ücretsiz konserde Bozburun Yarımadası’nın zengin kültürel mirası sanatla buluşacak.

2006 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan ve faaliyetlerini bugüne dek kesintisiz sürdürmeyi başaran, Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi Golden Horn Brass, 5 Haziran Pazartesi akşamı 19 Mayıs Meydanı’nda vereceği ücretsiz konserle Marmarislilerin karşısında olacak.

Yedi kadın ressamın, Frida ile kurdukları görsel diyaloğa ilişkin eserlerinden oluşan ve Atilla Güllü’nün küratörlüğünde gerçekleşen “Frida ile Diyaloglar” başlıklı sergi, 6 Haziran Salı gününden itibaren festival süresince İçmeler MAKSAD Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

Toplumsal barış ve kardeşlik mesajını birbirinden güzel ezgilerle dünyanın tüm coğrafyalarına taşımak isteğinin heyecanını duyan Antakya Medeniyetler Korosu, 8 Haziran Perşembe akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda seslendireceği ezgilerle kulaklara, verdiği mesajlarla kalplere hitap edecek. 7 üyesini kaybettiği 6 Şubat depreminden etkilenen bölgenin kültür-sanat alanında önemli bir temsilcisi olan koro, festivale onur konuğu olarak davet edildi.

Müziğine yansıttığı enerjisiyle caz sahnesinin genç ve başarılı seslerinden Selen Beytekin, 10 Haziran Cumartesi akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserle Marmaris semalarını neşeli, canlı, ritmik melodilerle dolduracak.

14 Haziran Çarşamba akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Türk Valsleri konseri Cihat Aşkın’ı, MAKSAD Festival Orkestrası’nı ve Hatay Akademi Orkestrası üyelerini aynı sahnede buluşturacak. Oğuzhan Balcı tarafından yaylı sazlar ve Türk müziği çalgılarına yer vererek yapılan düzenlemelerin seslendirileceği konserde, Aşkın hem orkestra şefliğini hem de keman solistliğini üstlenirken, unutulmaz valsleri Klasik Türk Müziği’nin yetenekli sesi Yaprak Sayar seslendirecek.

1985’te Berlin Filarmoni Orkestrası’nın oda müziği topluluğu olarak kurulan; 30 başarılı yılın ardından 2015’te nesil değişikliği yaşasa da aynı sanatsal ruhla yoluna devam eden Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü, 19 Haziran Pazartesi akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda klasik, romantik ve modern dörtlülerin yanı sıra yeni ve keşfedilmemiş eserlerin de yer aldığı bir repertuar seslendirecek.

21 Haziran Çarşamba akşamı ise Marmaris bir ilki daha yaşayacak; İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Yeni Türkü’nün Atatürk Meydanı’nda vereceği ücretsiz konserle Marmaris’te müzikseverlerle geniş çaplı bir buluşma gerçekleştirecek.

22 Haziran Perşembe akşamı çok sayıda caz, blues, klasik ve tango grubunun renkli performanslarıyla Festival Sokağı’na dönüşecek olan Sevgi Yolu, Marmarislilere unutulmayacak bir gece yaşatacak. 23 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı’nda gerçekleşecek benzer bir performansta ise grupların solo konserlerini takiben gerçekleştirecekleri Jam Session ile Marmaris doğaçlama müziğe doyacak.

Uluslararası kadrosuyla sanat hayatına Stuttgart’ta devam eden GeoTRAIN Jazz grubu, 24 Haziran Cumartesi akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda verecekleri konserde farklı ülke ve kültürlerin müziklerini harmanladıkları World Jazz türünde rafine, şaşırtıcı, modern ve eğlenceli eserlerini müzikseverlerle paylaşacaklar.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali biletleri nereden alınır?

Festival kapsamında Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen ve başlama saati 21.00 olan biletli konserlerin biletleri Biletix’ten ve yerel satış noktalarından temin edilebilecek.

MAKSAD’ın, Marmaris Belediyesi işbirliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkılarıyla düzenlediği festivalin bu yıl ana sponsoru Türkiye İş Bankası. MKSF 2023’ün platin sponsorları kategorisinde Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), ETİ Gıda San. ve Tic. A.Ş., ve NUUP yer alıyor. Netsel Marmaris Marina, Marmaris Ticaret Odası, YDA Dalaman Havalimanı, Mey|Diageo, Koral Travel, LORYMA Resort Hotel ve Kapurcuk Marmaris’in, festivaldeki farklı etkinliklere destek sağlayarak etkinlik sponsorluğunu üstlendiği festivalin ayrıca çok sayıda kişisel ve kurumsal, yerel ve ulusal destekçisi bulunuyor.

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