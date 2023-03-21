"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elbistan'da yaklaşık 64 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan minare gördüğü ağır hasar sonrası yıkılınca baharda kuşları bekleyen bölge halkı da üzüntü yaşadı.

Kırsaldaki Çiçek Mahallesi Merkez Camisi minaresinin alemindeki yuva, baharın gelmesiyle yıllardır leylekleri konuk ediyordu. 1959 yılından beri aynı yuvayı kullanan leylekler, köyün de sembolü haline gelmişti.

Çiçek Mahallesi sakinleri, leyleklerin gelmesiyle her yıl aynı coşkuyu yaşarken Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde minare üzerinde duran leyleklerin yuvası yıkıldı. Aynı gün yaşanan Elbistan merkezli depremde ise minarenin bir bölümü daha ağır hasar aldı. İnceleme sonrası tehlike oluşturacağı için minare ekipler tarafından tamamen yıkılınca, bu yıl bölgeye gelecek leylekler de yuvasız kalmış oldu.

Çiçek Mahallesi Merkez Cami İmamı Şaban Kirik, AA muhabirine, leyleklerin minarede yavruladıklarını, göç zamanı gittiklerini, ilkbaharın gelmesiyle de tekrar aynı yere geldiklerini söyledi.

İlk depremde minarenin sağlam kaldığını anlatan Kirik, öğleden sonraki sarsıntıda yapının şerefesiyle yarıdan itibaren çöktüğünü, iki gün önce de geri kalanının yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Leylekler geldiğinde nerede kalacağının merak konusu olduğunu vurgulayan Kirik, şunları kaydetti:

"Camimiz ve minaremiz yaklaşık 70 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yani minare yapıldı yapılalı leylekler geliyordu. Leylekler için de şöyle bir mucize anlatılır, diyorlar ki 'her sene kendisi gelmez evladını gönderir.' Leylekler geldiğinde sesleri o kadar gür çıkardı ki annesi yemeği alıp gelir, ağzına dökerdi. Biz de lojmanın balkonundan izlerdik. Bazen mart ortasında bazen sonunda gelirdi. Biz de 'baharın müjdecisi leylekler geldi' der sevinirdik. Ama şu an minaremiz yıkık. Leylekler yarın bir gün gelecekler. Yuvaları ve minaremiz yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Leylekler de gelince şaşıracaklar. En yakın zamanda minaremizi yapmayı ve leylekleri ağırlamayı Rabbim nasip eylesin inşallah."

"Yuvayı inşaat ustası gibi örmüşler"

İlk depremde leyleklerin yuvalarının düştüğünü ifade eden Kirik, "Korktuk, koştuk. Düşen yuva, yolu tamamen kaplamıştı. Yaklaşık bir kamyona yakın çalı-çırpı hepsini taşımışlar, inşaat ustası gibi örmüşlerdi. Kaldırmak çok zor oldu. Kepçe vasıtasıyla taşıdık. Yoksa yuva çok büyüktü. Bir mimar gibi işlemişler. Rabbim nasıl bir özellik verdiyse öyle bir yuva yapmışlar." diye konuştu.

Kirik, leyleklerin önceki yıllarda yıldırım düşmesi sonucu yanan yuvayı yeniden yapıp yurt edindiğini sözlerine ekledi.(AA)