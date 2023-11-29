  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Zeynep Bastık'tan 5. yıla özel video

Zeynep Bastık'tan 5. yıla özel video

Yayınlanma:
Zeynep Bastık'tan 5. yıla özel video
Zeynep Bastık'tan 5. yıla özel videoZeynep Bastık kariyerinde önemli bir yere sahip olan Youtube kanalının beşinci yılını kutluyor. Bastık, bugüne dek izlenme sayıları 2 milyarı geçen videolarında yer alan şarkıların arasından en çok dinlenenleri seçerek yeniden seslendirdi…

2010 yılında profesyonel müzik kariyerine start veren Zeynep Bastık ilk teklisi 'Fırça'yı 2014'te yayımlamıştı. 2018'de açtığı Youtube kanalında seslendirdiği şarkılarla büyük bir ivme yakalayan Zeynep Bastık kısa sürede pop müzik dünyasının tanınmış isimleri arasına girmişti. 5 yaşına basan Zeynep Bastık YouTube kanalı, bugün 2.81 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük bireysel Youtube müzik kanalı. Bastık, 2 milyar 386 milyon 2 bin 914 kez görüntülenen 170 videosu ile elde edilmesi güç bir başarıya ulaşmış durumda.

Zeynep Bastık kanalının beşinci yılını kutlamak için özel bir video hazırladı. İlk videosunu çektiği terasa yeniden dönen Zeynep Bastık, beş yıllık süre içinde en çok dinlenen şarkıları yeniden seslendirdi. Şarkıcı Bu Gece, Gülbeyaz (Ayfere Dicez), Yanımda Kal, Yağmur, Elimde Değil, Çalkala, Uslanmıyor Bu adlı parçaları söyledi.

zeynep-bastik.jpeg

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Yüz Yıllık Bir Koku Hikayesi: Eyüp Sabri Tuncer ve Dört Kuşağı
Yüz Yıllık Bir Koku Hikayesi: Eyüp Sabri Tuncer ve Dört Kuşağı
Türkiye’nin ilk gerilla sokak sergisi: ‘ÖTEKİLER’
Türkiye’nin ilk gerilla sokak sergisi: ‘ÖTEKİLER’
Ameliyathaneden müziğe uzanan hikaye
Ameliyathaneden müziğe uzanan hikaye
20 yıl sonra gün yüzüne çıkan şarkı
20 yıl sonra gün yüzüne çıkan şarkı
11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu
11. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu
Hazar Ergüçlü 'İnci Taneleri'nin Dilber'i oldu
Hazar Ergüçlü 'İnci Taneleri'nin Dilber'i oldu
Kıvılcım Ural'dan yeni şarkı: Ben Çok Eskiden
Kıvılcım Ural'dan yeni şarkı: Ben Çok Eskiden