Zeynep Bastık'tan 5. yıla özel video

2010 yılında profesyonel müzik kariyerine start veren Zeynep Bastık ilk teklisi 'Fırça'yı 2014'te yayımlamıştı. 2018'de açtığı Youtube kanalında seslendirdiği şarkılarla büyük bir ivme yakalayan Zeynep Bastık kısa sürede pop müzik dünyasının tanınmış isimleri arasına girmişti. 5 yaşına basan Zeynep Bastık YouTube kanalı, bugün 2.81 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük bireysel Youtube müzik kanalı. Bastık, 2 milyar 386 milyon 2 bin 914 kez görüntülenen 170 videosu ile elde edilmesi güç bir başarıya ulaşmış durumda.

Zeynep Bastık kanalının beşinci yılını kutlamak için özel bir video hazırladı. İlk videosunu çektiği terasa yeniden dönen Zeynep Bastık, beş yıllık süre içinde en çok dinlenen şarkıları yeniden seslendirdi. Şarkıcı Bu Gece, Gülbeyaz (Ayfere Dicez), Yanımda Kal, Yağmur, Elimde Değil, Çalkala, Uslanmıyor Bu adlı parçaları söyledi.