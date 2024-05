Av. Serra Taşköprü ve Beni LİNÇ eder misiniz?

Yazarın son kitabı; toplumsal kurallar karşısında farklı davranışlara ve düşüncelere sahip bireylere dikkat çekmektedir. Her konu ve alandaki devrim niteliğinde işler ve bu işleri gerek teoride gerek pratikte ortaya koyanlar; aykırılıklarıyla ilk başta linç edilirler. Toplumun ezberini bozan bu aykırı insanlar, özgün düşünceleriyle ve duygularıyla topluma yenilikçi bir yaklaşım sunar. Sosyolojide topluma zıt duruş sergilemek, değer yargılarının ve tabularının ötesine geçmek "Deli" cesareti ister. Her devrimci bu açıdan "Deli"dir. Önce onaylanmayıp, damgalama şiddetine maruz kalan her devrimci bir gün anlaşılacağını bildiğinden sürü zihniyetindeki lince bile kafa tutar ve şöyle der: "Beni LİNÇ eder misiniz?"

Bu cesur ve aykırı ruhuyla tanınan Serra Taşköprü, 9 Nisan 1980 İstanbul Kadıköy doğumludur. Eğitim hayatına Kadıköy’de Saint Joseph Fransız Lisesi’nde başlayan Taşköprü, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak ardından lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamak üzere eğitimine devam etmektedir. 2006 yılında İstanbul Barosu’na kaydolan ve aktif avukatlık yapmaya başlayan Taşköprü, aynı zamanda bale, voleybol, boks, tiyatro ve müzik gibi farklı alanlarda da kendini geliştirmiştir. Yazar ayrıca “Vizyoner Yaklaşım” ve “Serratonin” adlı programları hazırlayıp bu programların sunuculuğunu da yapmıştır. Hâlen İstanbul Üniversitesi AUZEF’de felsefe öğrencisidir.

Hayvan hakları savunuculuğu alanındaki çalışmalarıyla Türkiye Basın Birliği tarafından "En İyi Avukat" ödülüne layık görülen Taşköprü, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. İçerik Üreticisi ve Yazar olarak da Mimoza Global Medya tarafından ödüle layık görülmüştür.

Serra Taşköprü, serbest avukat olarak başarılı çalışmalarını sürdürmekte ve "Hesaplanmış Sessiz Manipülasyon Yoluyla İşlenen Suçlar ve Yasal Boyut" gibi önemli konuları ele alan eserleriyle de dikkat çekmektedir. Cesur ve özgün duruşuyla topluma ilham veren Taşköprü, her zaman yeni ve farklı düşüncelerle karşımıza çıkmaya devam edecek gibi görünmektedir.

Yazarın; Beni Linç Eder Misiniz? adlı son eserinin yanı sıra Hesaplanmış Sessiz Manipülasyon Yoluyla İşlenen Suçlar ve Yasal Boyut, Sessiz Şiddet ve Sessiz Aşk Terapisi adlı eserleri bulunmaktadır.