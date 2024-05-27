13. SİNTESİ Sergisi Uluslararası Sanatçıları İstanbul’da Buluşturdu

SİNTESİ, "Sanatsal İfadede Uyumlar ve Farklılıklar" temasıyla kültürel çeşitliliği yansıtan 59 uluslararası sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi; izleyicilere duygusal ve kavramsal bir yolculuk deneyimi sunmayı amaçlıyor. Farklılık ve birlik arasındaki ilişkiyi yansıtan eserler, sanatsal diyaloğu zenginleştirerek yeni bakış açıları ve vizyonlar sunuyor.

Merkezi Roma’da bulunan NeoArtGallery Kültür Derneği’nin kurucuları Ferdan Yusufi ve Giorgio Bertozzi 13.Edisyonu gerçekleşen SİNTESİ projesi hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardılar.

“On altı yıl önce, İtalyan-Türk kültürel ortamında cesur bir fikir şekillendi. Çağdaş sanatı algılama ve deneyimleme biçimimizi dönüştürecek bir girişime yol açtı. Sanat yoluyla kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla oluşturulan kolektif sergi SİNTESİ, İtalyan Kültür Enstitüsü himayesinde ilk edisyonuyla İstanbul'da CKM Kültür Merkezi’nde başladı. Bu sergi, İtalya ile Türkiye arasındaki sanatsal diyalogda bir referans noktası haline gelmiş, çağdaş sanatsal ifadelerin çeşitliliğinin ve zenginliğinin desteklenmesinde temel bir rol oynamıştır.

SİNTESİ, kurulduğu günden bu yana işbirliği ve kültürlerarası değişim ruhunu bünyesinde barındırmaktadır. İtalyan ve uluslararası sanatçılar için bir vitrin olarak tasarlanan sergi, sergi mekanlarını İtalya ve Türkiye arasında değiştirerek yıllar içinde kendini geliştirmeyi başarmıştır. Roma ve İstanbul'un yanı sıra Floransa, Erzurum ve Bursa gibi şehirlerde de sergilenen SİNTESİ, geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilecek ve ilham verebilecek bir sanatsal yolculuğu beraberinde getirmiştir.

Bu yıl 13. Edisyonunda "Sanatsal İfadede Uyumlar ve Farklılıklar" temasını işleyen SİNTESİ, çağdaş sanatta birlik ve çeşitlilik ilişkisinin yansımasına benzersiz bir katkı sunan 59 uluslararası sanatçıya yer vermektedir. Sergi, resimsel, heykelsi, fotografik ve performans çalışmalarını içererek izleyiciyi duygusal ve kavramsal bir yolculuğa davet etmektedir.

SİNTESİ, sadece bir sergi boyutuna sahip olmayıp aynı zamanda sanatçılar, eleştirmenler ve sanatseverler arasında buluşma ve diyalog fırsatı sunmaktadır. Kültür ve sanatsal kimlik üzerine tartışmayı teşvik etmeyi amaçlayan sergi, çeşitlilik ve sanatsal dilin evrenselliğini kutlayarak bir diyalog ve karşılıklı anlayış alanı oluşturmaktadır.

Sergide yer alan sanatçılar: Mariangela Agliata, Meltem Akkaya, Elif Ajdarkosh, Eleni Anagnostatos (Elessa), Seren Ceren Asyalı, Su Barikan, Katy Bishop, Katarzyna Buczylowska, Marilu Caminiti, Beatríz Cárdenas, Serena Casali, Claudio Castellani, Andrea Cervone, Paolo Corsoni, Mehmet Dağlı, Ornella De Rosa (Dro), Annamaria De Vito, Cristina Del Rosso, Elif Dinçman, Manolya F. Vivas, Cristina Fornarelli, Annaick Fougeray, Salvatore Gerbino, Natallia Gillo Piatrova Parmeggiani, Claudio Giulianelli, Neşever Gür, Nelson Hamza Sule, Karmin Schafer Hansen, Hidayet Akalan, Serdal Kesgin, Aysel Kul, Nazan Kuşçu, Steffy Leroy, Michel Marant, Kimberly McGuiness, Mauro Molinari, Sara Montani, Federico Morelli, Katia Papaleo, Pasquale Pazzaglia, Danilo Preto (Preda), Camille Ross, Amina Sander, Günsu Saraçoğlu, Sema Sevgen, Hilmi Şimşek, Soales, Alvaro Spagnesi, Arianna Spizzico, Oria Strobino, Funda Tarakçıoğlu, Zekiye Tellioğlu, Aliza Thomas, Adriana Tipaldi, Eugenio Tocchet, Katerina Tsitsela, Valter Vari, Michela Velardita, Paola Zannoni

Evrim Sanat Galerisi’nde 6 Haziran 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi, sanatsal bir diyaloğa ve karşılıklı anlayışa zemin oluşturarak izleyicileri sanatı keşfetmeye davet etmektedir.