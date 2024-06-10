Sanat alanındaki çalışmaları, basın mensubu ve ressam kimliğiyle tanınan Günsu Saraçoğlu’nun “ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” isimli kişisel sergisi, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi’nde sanat izleyicisiyle buluştu.

4 Temmuz tarihine kadar sürecek serginin açılışına sanat ve basın camiasından tanınmış simaları katıldı ve Evrim Ketenci’nin keman dinletisi Saraçoğlu’nun çalışmalarına eşlik etti.

Sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalışmaları ile de tanınan Saraçoğlu, Evrim Sanat Galerisi kurucusu Betül Ketenci ile aldıkları ortak bir karar ile “ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” sergisinin gelirinden TUKD-Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne bağış olarak pay aktaracaklarını belirttiler.

2013 yılından bu yana kentsel dönüşüm, doğa, iklim ve çevre katliamları gibi konular hakkındaki düşüncelerini resimleri aracılığıyla ifade eden Saraçoğlu’nun, geçtiğimiz yıl birçok uluslararası çevre konferanslarında yer alan, İstanbul ve USA’da eş zamanlı açılan “ReBirth” koleksiyonu, “Kayıp Parça Kimde?” sorusu ile yeniden sanat izleyicisiyle buluştu. Dijital art çalışmalar, akrilik ve karışık teknik kullanılarak hazırlanan eserlerden oluşuyor. Sergide sanatçının eserlerinden oluşturulan video art sunumu da ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Saraçoğlu; “ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” isimli koleksiyonu ile ilgili düşüncelerini;

“Uzun yıllardan beri kentsel dönüşüm, iklim ve çevre hakkında eleştirilerimi resimlerimle ifade etmeye çalıştım. Sanat yoluyla yaşadığım döneme ait hem bir bellek oluşturmak hem de toplumsal bilinçlenmeye yönelik katkı sağlamak temel amacımdı. Ve kendi düşünce düzeyim, resimlerimdeki ifadelerimde kendi içinde dönüşerek “ReBirth” serisi halinde ortaya çıktı.

Doğa, yaşamını sürdürmek için sürekli bir döngü içerisinde ilerler. Bu döngü, birçok farklı süreci kapsar ve her bir süreç birbirini tamamlar. Doğa, canlılar arasındaki etkileşimi ve çevre ile olan ilişkiyi yansıtan bir döngüdür. Bu döngü, doğanın dengesini korur ve her bir süreç birbirini tamamlar. Bu sebeple, doğanın döngüsüne zarar vermemek ve doğayı korumak büyük önem taşır. Çünkü doğanın dengesi bozulduğunda, yaşam da olumsuz etkilenir. Doğanın döngüsünü sürdürmek ve doğayı korumak, hepimizin sorumluluğudur.

Oysa insanın yaptığı tahribat doğanın tahammülünün çok üstünde! ReBirth-Kayıp Parça Kimde? sorusu ile üzerinde düşünmeye başladım. Resimlerimde insanın, geçmişten bugüne fütursuzca her alana hakim olma isteğinin yarattığı kaosu anlatmaya çalışıyorum. Ve doğal döngüye verdiğimiz zararı farkında olmalıyız. Döngü tamamlanıyor gibi dursa da zinciri bozduk, ya yerine başka parçalar yerleştirdik ya da doğa mutasyona uğramış bir parça ile devinimine devam etti. Kısacası, sürecin doğal ritmini değiştirdik. Şimdi gelişme adına yaptıklarımızın sonucunda kaybettiklerimizle yüzleşmeye başladık ve geriye kazanmak için çabalıyoruz. Yaşanabilir bir dünya için farkındalıklarımızın hızla uygulamaya geçmesi gerekmektedir.” sözleriyle anlattı.

Sanatçı Günsu Saraçoğlu’nun “ReBirth-Kayıp Parça Kimde?” isimli kişisel sergisi, Evrim Sanat Galerisi’de 4 Temmuz 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul, Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00

Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.