CLIMATE-IST’24 Sergisi’nin Son Durağı: İstanbul

Uzun yıllardan beri uluslararası iklim, çevre ve doğa etkinliklerinde, konferanslarında ülkemizi temsil eden sanatçılarımızın “CLIMATE-IST’24” isimli karma sergisi, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi’nde sanat izleyicisiyle buluştu. 25 Temmuz tarihine kadar sürecek serginin açılışına sanat ve basın camiasının tanınmış simaları katıldı.

Sergiye katılan sanatçılar ve Evrim Sanat Galerisi kurucusu Betül Ketenci’nin aldıkları ortak bir karar ile “CLIMATE-IST’24” sergisinin gelirinin bir bölümünü WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ye bağışlayacaklarını belirttiler.

Sergiye Katılan Sanatçılar: Aslıhan Çiftgül, Betül Ketenci, Cemil Candaş, Fatma Kadir, Günsu Saraçoğlu, İlhan Sayın, Tuğba Küçükbahar

Sergide sanatçının eserlerinden oluşturulan video art sunumu da ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Günsu Saraçoğlu, İlhan Sayın ve Fatma Kadir; uzun yıllardan beri iklim, çevre ve doğa konferansları ve etkinliklerinde yer aldılar. İstanbul’daki sergi projesine Aslıhan Çiftgül, Cemil Candaş, Betül Ketenci ve Tuğba Küçükbahar’ın da katılmasıyla sanat yoluyla toplumun dikkatini çekmek için güçlenerek yola devam edeceklerini belirttiler.

Sanatçılar sergiyle ilgili düşüncelerini;

“COP28 İklim Konferansı,/Dubai, Newyork, CW NE24, Global Climate Change, Florida, Londra, Urban, SDG 13 İklim Haftaları ve Stockholm +50 gibi uluslararası alanlardaki yolculuğumuzu İstanbul sergimiz ile taçlandırmak istedik. Paylaşarak çoğalacağımıza ve birlikten güçleneceğimize inanıyoruz. Sanat yoluyla farkındalık yaratırken, katkıda da bulunacağımız içinde çok mutluyuz. Evrim Sanat Galerisi ile birlikte WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ye sergimizin gelirinin bir bölümünü bağışlayarak destek olmaya çalışacağız. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz.”

“CLIMATE-IST’24” sergisi, Evrim Sanat Galerisi’de 23 Temmuz 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul, Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00

Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.