Türkiye’de yerli kolonya üretimini başlatan ilk şirket olan Eyüp Sabri Tuncer markasının ticari yolculuğunun anlatıldığı kitap, Bosna’dan İnegöl’e, İnegöl’den Ankara’ya, Ankara’dan İstanbul’a uzanan aile hikayesini konu alıyor. Hikâye, dede Eyüp Sabri Tuncer’in Samanpazarı’nda ilk dükkanını 1923’te açmasıyla, 3 kuşak önce başlıyor.

Öngörüsü ve vizyonuyla hep dikkat çeken Eyüp Sabri Tuncer’in işlerini devralan Sabahattin Tuncer, yurt dışı ile yaptığı yazışmalar ve araştırmalar sonucunda ilk yerli esansı üretiyor ve ilk yerli kolonyayı piyasaya sunmuş oluyor. Kitapta okurlar tarihi boyunca ilklere imza atan ve gelişerek bugünlere gelen markanın hikayesine eşlik ediyor.

Eyüp Sabri Tuncer’in Cumhuriyet ile büyümesini ele alan hikâye, nesilden nesile aktarılacak ilkleriyle, okurların hafızasında geçmişten günümüze ışık tutuyor.

Meltem Çıplak Nayır ile içerik, fotoğraflar, yazım ve düzenlemelerine dahil olan, Cumhuriyet’in kuruluşu ile başlayan hikayesi nesilden nesile devam eden Eyüp Sabri Tuncer ‘in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer; ‘’Elinizde tuttuğunuz kitap, mevcut yazılı ve sözlü kaynaklarımız ışığında, Sayın Meltem Çıplak Nayır’ın samimi ve gayretli araştırmaları, yazımı eşliğinde oluştu. Bizi bir kitap yazma hayaliyle bir araya getiren başta Meltem Çıplak Nayır olmak üzere, eşim Funda Tuncer’e ve sürecin tasarımında gönülden katkılarını sunan Asude Alkaylı’ya, özverili çalışma disipliniyle Mundi Yayınevi ekibine, pazarlama ve proje ekibimizdeki tüm arkadaşlarıma, sevgili kızım Pelin Tuncer’e ve kitaptaki tüm gerçek kahramanlarımıza, ailemize, hikayemizi oluşturan herkese gönülden teşekkür ediyorum’’ diyor.

Hayata anlam katan ve her alanda ufuk açan kitaplar yayımlama amacıyla 2019 yılında Can Yayınları bünyesinde kurulan Mundi Yayınevi ve Cumhuriyetimiz ile yaşıt Eyüp Sabri Tuncer iş birliğiyle yayımlanan Yüz Yıllık Bir Koku Hikayesi: Eyüp Sabri Tuncer ve Dört Kuşağı; D&R, Remzi Kitabevi, Penguen Kitabevleri, Kitap Yurdu, Dost Dağıtım, Point İnternet, Sandal, Kıta Dağıtım, Yakın Kitabevi, Başkent Dağıtım, İklim Grup, Başarı Dağıtım, Kalıtım Konya, Artı Müzik, Sınav Basım Yayın / Liman Kitabevi, Arkadaş Kitabevi, Evrensel İletişim, Jankafka, Alfa Dağıtım, Beta Bursa, Mephisto / Yemeniciler, Kida Dağıtım, Derya Dağıtım, Asya Dağıtım, Bora Dağıtım raflarında ve kitapyurdu.com, n11.com, hepsiburada.com, bkmkitap.com, dr.com.tr, kitapsepeti.com, amazon.com.tr, babil.com, halkkitabevi.com, gazikitabevi.com, kitapsec.com, simurgkitabevi.com, kitapbulan.com, serbestkitaplar.com, ticaretkazani.com, kitapsahaf.net kanallarında 120 TL’ye satışa sunuluyor.