Yepyeni bir komedi dizisi: "Evlilik Müessesesi"

Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden biri olan Tan Medya'nın imzasını taşıyan yeni bir internet dizisi başlıyor. "Evlilik Müessesesi". Mehmet Köse'nin yönetmenliğini üstlendiği Emre Boz’un senaryosunu yazdığı bu dizi, günlük hayatın içinden gelen ve sıradan insanların sıra dışı hikayelerini anlatan eğlenceli bir komedi dizisidir.

"Evlilik Müessesesi", Aslı (Aylin Altunkaya) ve Tayfun'un (Eren Pekgöz) tesadüflerle dolu hayatını konu alıyor. İzleyicilere aşkın ve ilişkilerin ne kadar beklenmedik ve komik olabileceğini gösterirken, karakterlerin içsel yolculuklarına ve ilişkilerindeki dönüşümlere odaklanıyor. Dizi, gerçekçi bir bakış açısıyla insanların ilişkilerdeki güzellikleri ve zorlukları görmesini sağlıyor, herkesin içindeki potansiyeli keşfetmesine ilham veriyor.

Tan Medya'nın başkanı Yapımcı Taner Adıgüzel, projenin büyük bir heyecanla karşılandığını belirtti: "Evlilik Müessesesi, Tan Medya olarak bizim için önemli bir adım. Bu dizi, güçlü senaryosu ve yetenekli oyuncu kadrosuyla izleyicilere sıcak ve eğlenceli bir dünya sunacak. İlişkilerin karmaşık ve eğlenceli dünyasını keşfetmek isteyen herkesi bu maceraya davet ediyoruz."

Dizinin oyuncu kadrosunda Aylin Altunkaya ve Eren Pekgöz'ün yanı sıra Ziya Çiçek, Şehnaz Dilan, Ferdi Altuner, Erol Taşçı, Ceren Bayır ve Simge Çakır gibi tanınmış isimler yer alıyor.

"Evlilik Müessesesi", 29 Mart 2024 Cuma günü "Evlilik Müessesesi" YouTube kanalında yayına girecek. Türkiye'de YouTube'da yayınlanacak nadir dizilerden biri olan "Evlilik Müessesesi", izleyicilere benzersiz bir deneyim sunacak.